Aalenerin Nachwuchskomponistin bei „Dein Song“

Die elfjährige Raphaela aus Aalen hat mit ihrer Eigenkomposition "Ich sehe den Engel in dir" am Casting des ZDF-Komponistenwettbewerbs „Dein Song“ teilgenommen. Das Casting fand kürzlich auf Schloss Biebrich in Wiesbaden statt.

Bereits beim Casting heißt es für die Nachwuchskomponisten: Volle Konzentration, um die prominente Jury von der eigenen Darbietung zu überzeugen. Wer bekommt im Wettbewerb um den Titel „Songwriter des Jahres 2019" direkt das Ticket fürs Finale? Wer reist mit ins Komponistencamp nach Ibiza? Und für wen ist der Traum bereits auf Schloss Biebrich zu Ende? Keine leichte Aufgabe für die Jury bestehend aus Martin Haas (Musikproduzent) und Ole Specht (Sänger der Band „Tonbandgerät") sowie den Songwriterinnen Mieze („MIA.") und Elif.

Nur für die besten Komponisten des Castings ist ein direktes Finalticket reserviert und sie bekommen auch direkt einen prominenten Musikpaten. Auf die anderen Casting-Gewinner wartet das Komponistencamp auf Ibiza, wo an den Eigenkompositionen unter Anleitung von Profimusikern gearbeitet wird. Wer dort überzeugt, bekommt ebenfalls die Möglichkeit, zusammen mit einem prominenten Musikpaten dem Song den letzten Schliff zu geben, ihn im Tonstudio aufzunehmen und ein eigenes Musikvideo zu produzieren. Höhepunkt ist auch diesmal wieder der Auftritt der acht besten Nachwuchskomponisten gemeinsam mit ihren Musikpaten auf der Live-Showbühne im großen „Dein-Song"-Finale! Hier küren die Zuschauer per Telefonvoting schließlich die oder den „Songwriter/in des Jahres 2019".

Moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich sind die spannenden Einzel-Etappen des knapp einjährigen Wettbewerbs ab Frühjahr 2019 in einer 16-teiligen Doku-Reihe und dem abschließenden Live-Finale bei KiKA zu sehen.