Aalenerin gewinnt Audi 3 Sportback

Fortuna hat ihr Füllhorn über einer Kundin der VR-Bank Ostalb ausgeschüttet: Johanna Friedl hat in der August-Auslosung des VR-GewinnSparens einen Audi A 3 Sportback gewonnen. Bei der Übergabeveranstaltung im Audi-Forum in Neckarsulm übergab Celal Bahadir, der Leiter der VR-Bank-Geschäftsstelle in Wasseralfingen, das Fahrzeug an die Familie Friedl. Er wünschte allen viel Freude mit dem Wagen und allzeit gute Fahrt. Seit vielen Jahren ist Johanna Friedl Gewinnsparerin bei der VR-Bank Ostalb und spart Monat für Monat zehn Euro, wovon 7,50 Euro auf dem Spar- oder Geldmarktkonto landen. 2,50 Euro sind der Spieleinsatz, von dem 63 Cent an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet werden.