Aalener zu Gast in Vilankulo

Eine Aalener Delegation ist zu Besuch in der befreundeten Stadt Vilankulo in Mosambik gewesen. Dabei ging es um eine Vertiefung der kommunalen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten.

Seit nunmehr einem Jahr wird die Stadt Vilankulo dabei von einer beratenden Fachkraft unterstützt. Die Städte Aalen und Vilankulo haben sich im Programm „Fachkräfte kommunale Partnerschaften weltweit“ (FKPW) beworben und die Stelle konnte mit der Stadtplanerin Sarah Kreidewolf besetzt werden. Finanziert wird der zweijährige Einsatz mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), betreut wird er von Engagement Global zusammen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.

Im letzten Jahr wurden erste Ansätze zur Erfassung von Grundstücksdaten und die Voraussetzungen zum Aufbau eines Katasters entwickelt. Mit einem über das Programm Corona-Solidarpaket (Engagement Global) finanzierten Projekt konnte bereits zum Jahreswechsel eine direkte Zusammenarbeit von Kommune zu Kommune realisiert werden, was ein guter Einstieg für vielleicht folgende Projekte war. Als Nothilfe im Zuge der Corona-Panedmie wurden von November 2021 bis Januar 2022 Betonwaschbecken an den zehn öffentlichen Grundschulen und dem Krankenhaus realisiert, die an das Wassernetz angeschlossen wurden.

Um die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr zu reflektieren und neue Ziele in der Städtefreundschaft zu formulieren, konnte jetzt über das FKPW-Programm eine Aalener Delegation nach Vilankulo reisen. An dem Freundschaftsworkshop nahmen seitens Vilankulo Bürgermeister Williamo Tunzine sowie Leiterinnen und Leiter aus verschiedenen Ämtern teil. Aus Aalen reisten als Vertreterin des Städtepartnerschaftsvereins Andrea Hatam, als technisch-fachliche Unterstützung aus dem Tiefbauamt Dennis Röhrich und die Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, Daniela Dorrer, an.

Als Rahmen für die weitere Zusammenarbeit wurden beispielsweise der fachliche Erfahrungsaustausch sowie die Notwendigkeit der Finanzierung von Projekten über Fördergelder formuliert. Im technischen Bereich fanden Gespräche und Ortsbegehungen zur Straßenbefestigung bei sandigem Untergrund und der Optimierung der Straßeneinfassungen statt. Vilankulo hat mit Landerosion durch Starkregen zu kämpfen und ist auf der Suche nach dauerhaft robusten Lösungen. Außerdem wurde das vorgesehene Gelände für eine kontrollierte Abfalldeponie aufgesucht.

Zum Abschluss stellte Bürgermeister Tunzine noch einmal heraus: „Die Voraussetzungen unser Kommunen sind vielleicht unterschiedlich – aber die Aufgaben als Kommune doch ähnlich: Grundlagen für eine lebenswerte Stadt und ein dem Wohlergehen aller Bewohnerinnen und Bewohner dienliches Gemeinwesen zu entwickeln.“ Für September ist ein Besuch von Bürgermeister Tunzine in Aalen geplant.