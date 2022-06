Aalener wollen nach Niederlagen wiederkommen

Zum zweiten Mal nahm das Mixed-Softballteam der Aalener Sportallianz am international besetzten Turnier in der niederösterreichischen Wiener Neustadt teil. Verstärkt mit einigen Gastspielern hatte man sich nach der über sechsstündigen Anreise doch einiges vorgenommen und konnte diesem Anspruch zum Auftakt gegen die Berliner „Dead Rabbits“ auch durchaus gerecht werden. In einem hochklassigen Spiel unterlagen die Strikers nach dramatischem Verlauf quasi mit der letzten Spielaktion knapp mit 6:7.

Allerdings lief es fortan nicht mehr so gut. Gegen PGS Linz verlor das Team überraschend deutlich mit 5:20 und gegen den Gastgeber Wiener Neustadt „Rubberducks“ sogar mit 3:21. Für den zweiten Turniertag waren die Vorsätze nach den beiden letzten Spielen des Vortags besonders groß, gegen die polnische Mannschaft „Whoops“ war ein Sieg fest eingeplant. Auch dieses Vorhaben sollte scheitern, nach fünf Innings stand nur ein enttäuschendes 3:4 auf dem Scoreboard. Somit ging es im letzten Spiel gegen die österreichischen „Flyers“ nur noch um die goldene Ananas. Gegen den Favoriten zeigte die Ostalb-Equipe endlich wieder ihr wahres Gesicht und musste sich nach starkem Spiel erst im letzten Spielabschnitt mit 13:14 geschlagen geben. Trotz der Niederlagen war es für die Softballer der Sportallianz ein schönes und gut organisiertes Turnier mit vielen positiven Erfahrungen. Alle waren sich am Ende einig: im nächsten Jahr sind wir wieder dabei! Info: Jeden Mittwoch (18 bis 20 Uhr) können Softballinteressierte ab 16 Jahre beim Training reinschnuppern und zweimal kostenlos mittrainieren. Kontakt: softball@strikers.de. Weitere Infos rund um Softball/Baseball in Aalen gibt es online unter Baseball - Aalener Sportallianz (aalener-sportallianz.de).