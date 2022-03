Aalener Wochenmarktbeschicker verteilen Frischhalteboxen

Dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit schon seit etlichen Jahren auf der Agenda des Aalener Wochenmarktes stehen, bezeugen längst die vielen praktischen Tragetaschen der ersten Generation, denen man beim Marktbesuch begegnet.

Nunmehr seit annähernd zehn Jahren, von den Kunden bis zu zwei mal wöchentlich, im Gebrauch, gelten die ohnehin aus anteilig recycelten Material gefertigten ständigen Begleiter längst als Paradebeispiel für unverwüstliche Langlebigkeit.

Rund zwanzigtausend Taschen haben die Aalener Marktbeschicker kostenlos an die Kunden verteilt und repräsentieren den Wochenmarkt in Einkaufszentren ebenso wie auf anderen Märkten der Region. Als neue Idee verteilen die findigen Marktbeschicker seit vergangenem Samstag ebenso nachhaltige Frischhaltedosen an ihre Kunden. Dies auch im Bewusstsein, dass derartige Boxen längst in fast allen Haushalten vorrätig sind, bisher jedoch auch gern erst dort zu Einsatz kommen.

"Unsere kleine - Packs nei - genannte Aktion soll nicht den Bedarf an Dosen decken, sondern lediglich darauf hinweisen, dass diese gern von uns befüllt werden." erläutert Marktsprecher Klaus Irtenkauf und freut sich über die positive Resonanz.