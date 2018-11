Aalener Weihnachtsland ist eröffnet

Wenn Albrecht Schmid zu Mitra und Bischofsstab greift, in das Gewand des heiligen Nikolaus schlüpft und ihn dann noch Englein eskortieren, dann fällt der Startschuss zum Aalener Weihnachtsland. Am Montagabend ist es wieder so weit gewesen: Das heimelige Hüttendorf auf dem Spritzenhausplatz hat seine Pforten geöffnet, in diesem Jahr zum 30. Mal und bis zum 23. Dezember.

Zugegeben: Regen scheinen die Aalener nicht mehr gewöhnt zu sein, denn der Nikolaus und seine beiden Engelchen hatten es an diesem feuchten Abend fast ein bisschen schwer, genügend Kinder zu finden, um all ihre vielen süßen Geschenke loszuwerden. Die aber, die mit Mama oder Papa, Oma oder Opa gekommen waren, freuten sich darüber umso mehr. Und Oberbürgermeister Thilo Rentschler freute sich über „jedes unerschrockene Kind, das sich nicht von Petrus abschrecken lässt“. Wie er sich, wie er bekannte, überhaupt auf diesen Termin ungemein freue, gebe es doch keinen schöneren in seinem ganzen Jahreskalender.

Genau zwischen Sankt Martin und Sank Nikolaus sei die Eröffnung des Aalener Weihnachtslands stets angesiedelt, erzählte das Stadtoberhaupt weiter. Was auch richtig sei, gehe es bei beiden populären Heiligen doch darum, mit anderen zu teilen und Freude zu bereiten. Das, so schlug Rentschler den Bogen weiter, wolle der Innenstadtverein ACA in der Aalener Vorweihnachtszeit ebenfalls tun, und er verwies unter anderem auf das jährliche Weihnachtsgewinnspiel des Aalener Einzelhandels.

Von Anfang an mit dabei

Gefreut hat den OB schließlich beim 30. Aalener Weihnachtsland auch, dass es Beschicker gebe, die bei diesem Weihnachtsmarkt auf dem Spritzenhausplatz von Anfang an und bis heute mit dabei seien. Namentlich dankte er Manuela und Reinhold Hirsch aus Waldhausen sowie der Aalener Schaustellerfamilie Kübler.

Albrecht Schmid in Gestalt des Nikolaus erinnerte an die große Nikolaus-Tradition in Aalen, sei doch die Stadtkirche nach dem Heiligen benannt, der wiederum selbst die Tradition der Nächstenliebe und des Teilens verkörpere. Der Organisator des Aalener Weihnachtslands, Georg Löwenthal, freute sich vor allem darüber, dass dieses Veranstaltung inzwischen im deutschen Busreisekalender unter den ersten 50 empfohlenen Weihnachtsmärkten in der ganzen Republik rangiere. Bei 6000 deutschen Weihnachtsmärkten ein stolzer Rang, wie er meinte. Alles habe seine Zeit, erinnerte Pfarrer Bernhard Richter an den tags zuvor begangenen Totensonntag. Jetzt sei die Zeit gekommen, um im Weihnachtsland zu verweilen und dabei aber auch nicht zu vergessen, „warum wir Weihnachten überhaupt feiern“.

Neben den rund 30 Verkaufshütten laden ein täglich wechselndes Programm, Solo-Auftritte und jeden Donnerstag ab 17 Uhr die After-Work-Party zum Besuch des Weihnachtslands ein. Nicht zu vergessen der Weihnachtsbriefkasten für die Wunschzettel an das Christkind.