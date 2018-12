Aalener Weihnachtsdeko: Oh heiliger Absurdius!

Zugegeben, ich bin etwas irritiert: Am Freitag haben wir in den „Aalener Nachrichten“ eindeutig verkündet, dass der große Ostalb-Narrenumzug im kommenden Jahr, am 20. Januar, in Abtsgmünd stattfinden soll. Und nun hängen sie schon jetzt in Aalen die Straßendeko dafür auf. Wie bitte? Was meint die Kollegin? Ach so, die weißen Wimpel, die in der Altstadt an einer Art Wäscheleine jetzt quer über die Straßen und Gässchen flattern, seien wohl Teil der Weihnachtsdekoration? Weil güldene Sternchen darauf seien?

Aha! Also ich kenne diese Art von Bewimpelung ja vor allem aus Städtchen in südlichen Ländern wie Italien oder Spanien, wenn sie intelligenterweise ihre Stadtheiligen immer dann in den Sommermonaten feiern, wenn die meisten Touristen da sind. Gleichzeitig darf ich überhaupt nicht daran denken, was man in Aalen in puncto Weihnachtsbeleuchtung alles machen könnte. In einer Stadt, in der unter anderem einer der weltbesten Lasershow-Inszenierer seinen Sitz hat. Doch wie sieht die Realität aus? Die einst hoch gelobten Weihnachtskugeln liegen oder hängen jetzt irgendwo konzeptlos in der Gegend herum, während von irgendwelchen Drähten zugleich dürre LED-Lämpchen an noch dürreren Fäden herunterbaumeln. Dafür steht der Christbaum am Marktplatz – bis Freitag übrigens immer noch unbeleuchtet – so da, dass er aus der viel begangenen Sichtachse vom Gmünder Torplatz her überhaupt nicht zu sehen ist, aus Richtung des neuen Rathauses her dafür aber den Blick auf das alte Rathaus mit dem Spionturm versperrt. Na ja.

Aber um nochmals auf die Stadtheiligen zurückzukommen: Jetzt blättere ich schon eine halbe Stunde lang im Heiligenkalender, werde aber immer noch nicht fündig, wann denn der heilige Absurdius seinen Namenstag feiert und ob der etwas mit Aalen zu tun hat. (ard)