Aalener Weihnachtscircus startet noch vor Heiligabend

Nach dem Erfolg der vergangenen Produktionen mit zuletzt über 15.000 begeisterten Zuschauern ist es nun wieder soweit: Der 4. Aalener Weihnachtscircus ist, schon fast traditionsgemäß, wieder da – natürlich wieder mit einem komplett neuen Spitzenprogramm, das extra für Aalen zusammengestellt wurde.

Der Circus Alessio freut ich ganz besonders, auch in diesen schwierigen Zeiten eine festliche Circus-Gala zusammenstellen zu können. Rund 120 Minuten lang können Kinder und Erwachsene im gut beheizten Zelt gleichermaßen lachen, staunen, träumen und dabei den Alltag vergessen. Mit dabei sind internationale Künstler, die zum Teil erstmals in Deutschland auftreten. Vom Budapester Staatscircus kommt das Clownduo Aty & Paty. Sie spinnen den roten Faden durch die Show und zaubern Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht.

Für die Tierdarbietungen im Programm zeigt sich Direktor Andre Kaiser persönlich verantwortlich. Er hat neue Tricks mit seinen edlen Pferden, Kamelen und Zebras einstudiert. Die Chancen stehen gut, dass Direktor Andre Kaiser seine Tiere persönlich vorführen wird. Wenn alles gut geht, wird es sein erster Auftritt sein nach seinen Absturz vom Todesrad vor ein paar Wochen in Denkendorf. Seine Frau Tina tritt mit bayerischen Kühen und Laufenten auf. Militano Placido stammt aus Savona in Italien und präsentiert krafvolle Handstand-Equilibristik. Der französische Nachwuchsartist Baptiste Poifol kommt direkt von der Artistenschule aus Lyon und absolviert im Aalener Weihnachtscircus sein erstes Engagement im Ausland. Er hat sich der Diabolo-Jonglage verschrieben und trainiert täglich fünf bis sechs Stunden für sein großes Ziel: Das Circusfestival in Monte-Carlo. Diese und viele weitere Künstler werden Sie auch in diesem Winter wieder verzaubern!

Von Donnerstag, 22. Dezember, bis zum Sonntag, 8. Januar, ist das Aalene Weihnachtscircus hinter der Avia-Tankstelle in der Willy-Brandt-Straße zu Gast. Täglich gibt es um 15.30 Uhr Vorstellungen. Zusatzvorstellungen um 19 Uhr sind für Freitags, 23. Dezember, Freitag, 30. Dezember, und Freitag, 6. Januar, geplant. Achtung: An Heiligabend gibt es keine Vorstellung. Der Donnerstag ist „Family-Day“: Erwachsene zahlen dann nur Kinderpreise.. „Spar-Abend“ ist freitags um 19 Uhr. Dann kostet der Eintritt zehn Euro auf allen Plätzen., in der Loge 15 Euro.