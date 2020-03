Aalener Wald soll Modell stehen

Die Stadt Aalen will ihren Wald zur Modellregion für Bioökonomie entwickeln. Dies ist das Ergebnis einer Waldklausurtagung, über die am Donnerstag Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Forstdezernent Johann Reck bei einem Pressegespräch informiert haben.

An der Klausurtagung vor zehn Tagen haben Waldbesitzer, hochkarätige Forstexperten, Martin Strittmatter vom Ministerium für Ländlichen Raum, Naturschützer, Gemeinderäte, aber auch Vertreter aus Bauwirtschaft, von der Industrie und vom Holzhandwerk teilgenommen. Man war sich nach Auskunft von OB Rentschler darin einig, dass man den Wald als großen Kohlendioxid-Speicher unbedingt erhalten müsse. Dafür sei eine aktive Wald- und Holzwirtschaft nötig, denn verrottetes Holz setze Kohlendioxid frei.

Neue Ansätze bei der Nutzung dieses wertvollen Rohstoffs gelte es zu verfolgen, so Rentschler weiter. Dabei solle das Holz aus der Region verstärkt in der Bauwirtschaft zum Einsatz kommen, aber auch in alternativen Produkten. Als beispielhaft nannte der Oberbürgermeister die Aktivitäten der hiesigen Firmen Kampa und JRS.

Das Holz wachse im Wald nach und werde gleichzeitig nachhaltig in der Industrie genutzt. Dabei spiele das Prinzip der Regionalität eine große Rolle. Der Aalener Oberbürgermeister regte außerdem an, in bestimmten landwirtschaftlich nicht mehr genutzten Flächen Aufforstungen vorzunehmen.

Forstdirektor Johann Reck fand es toll, dass man das Thema Wald in der Raumschaft mit hoher Priorität platziere und die Waldbesitzer nicht im Stich lasse. Er verwies auf die Schäden durch die trockenen Sommer 2018 und 2019. Jetzt komme es darauf an, den Wald aktiv zu bewirtschaften. Es bleibe aber bei der bisherigen Regelung, dass zehn Prozent der Fläche in sogenannten Refugien einer Bewirtschaftung entzogen seien. Hier entstünden wertvolle Biotope für Insekten. Monokulturen erteilte Reck eine klare Absage, der Mischwald sei nach wir zu favorisieren. Strukturell sei es nicht möglich, mit dem Wald jedes Jahr großen Profit zu machen, doch neben dem ökologischen sei auch der wirtschaftliche Aspekt zu beachten.

Insgesamt gebe es für den nachhaltigen Rohstoff Holz tolle Optionen in der Nutzung. Es freue ihn sehr, dass Aalen auf dem Gebiet der Bioökonomie eine Vorreiterrolle einnehmen wolle, unterstrich Reck.