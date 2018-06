Aalener verfolgen geschockt das WM-Aus

Zum ersten Mal in der WM-Geschichte fliegt Deutschland schon in der Vorrunde raus.

Im Aalener Kneipenviertel rund um die Stadtkirche haben am Mittwochnachmittag Hunderte zunächst hoffnungsfroh und erwartungsvoll gestimmter Fußballfans das Match gegen Südkorea vor etlichen Bildschirmen draußen verfolgt. Und erleben müssen, wie aus dem Spiel im russischen Kasan schließlich das Drama wurde.

Schon ab etwa der 70. Minute waren die zum Teil schwarz-rot-gold geschminkten Gesichter deutlich länger geworden, kurz vor Schluss knisterte die Spannung aber nochmals dermaßen auf, dass man beinahe Angst um die Scheiben der Häuser haben musste. Doch es half alles nichts: 2:0 für Südkorea, aus für Deutschland. Schnell leerten sich nach dem Schlusspfiff überall die Plätze in einer Mischung aus Fassungslosigkeit und stiller Gleichgültigkeit. Was will man dazu auch noch viel sagen.