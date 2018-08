Aalener Unternehmen baut knifflige Brücke in der Schweiz

Ein imposantes Bild ist es, wie der Brückenkoloss sich langsam in die Lüfte erhebt, scheinbar mühelos schwebt, um sich schließlich zielgenau in den Bestimmungsort zu fügen. Was so einfach aussieht, ist das Ergebnis von planerischer Finesse und der Technologie des Aalener Traditionsunternehmens RUD. Beim Aufbau einer Fertigelementbrücke in der Schweiz z galt es, ganz besondere Herausforderungen beim Verladen und der Instandsetzung zu meistern.

Die Elemente der Brücke bestanden aus Fertigbeton. Das Knifflige daran: Die großen Bauteile sind sehr dünnwandig und zerbrechlich, was bei Ausmaßen von rund 20 Metern Länge, einer Breite von vier Metern und einem Gesamtgewicht von rund 88 Tonnen eine spezielle Lösung und ausgefeilte Technologie erforderte. Die vier fest definierten Anschlaganker im Beton sind nur für maximal 25 Tonnen ausgelegt. Wäre die Belastung stärker, würden sie herausgerissen werden. Das heißt: Eine gleichmäßige Lastverteilung ist zwingende Voraussetzung.

Ein heikles Unterfangen also, es musste viel gerechnet und langjährige Erfahrung eingebracht werden. Die RUD-Spezialisten fanden nach kurzer Zeit eine Lösung, die auch im Kosten- und vor allem im Zeitrahmen der Baufirma blieb: Eine Kombination aus Ketten und Textilschlingen sollte es richten.

Ein „preissensibles Projekt“

Mit Hilfe eines Ausgleichsadapters und einer Wippe ähnlicher jener auf Kinderspielplätzen fanden die RUD-Konstrukteure die ideale Lösung einer sicheren Kraftübertragung. So konnte nach mehreren Tagen des Transports und der Vorbereitung das Abenteuer einer fliegenden Brücke in der Dunkelheit beginnen. Und so lange die akribische Vorbereitung auch dauerte, schon nach kurzer Zeit schwebte die Brücke an ihren Bestimmungsort und wird dort lange Zeit ihren Dienst tun.