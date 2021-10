Aalener Trio macht die Hauptstadt klar

Ein großes Helferteam der Aalener Sportallianz wurde benötigt und etliche Hygienevorschriften mussten als Ausrichter des Spion-Cup 2021 umgesetzt werden. Am Ende waren alle glücklich, einen reibungslosen Schwimm-Wettkampf nach der Pandemie erlebt zu haben.

Die Trainer der Sportallianz hatten aus allen Leistungsgruppen ihre Schwimmer am Start und sie waren über viele Ergebnisse positiv überrascht. Der Neuzugang seit den Sommerferien, Oliver Hummel drückte den 100 Meter (m) Schmetterlingsrekord von Julian Morassi (59,92 Sekunden, sek) auf 58,29 sek. „Seine seitherige Entwicklung lässt noch einiges folgen“, meinte sein Trainer Peter Rothenstein. Über 100 m Lagen steigerten seine Schützlinge die Vereinsrekorde. In Aalen schwamm noch niemand bei den Frauen schneller als Carolin Morassi über 100 m Lagen. Nun steht der Rekord bei 1:04,61 Minuten (min). Die jungen Männer wollten in nichts nachstehen und so schraubte Ryan Newman die seitherige Rekordmarke um eine Sekunde auf 1:02,51 min nach unten. Julian Morassi ließ es sich nicht nehmen und sprintete über diese kurze Vielseitigkeitsstrecke in 1:02,07 min zum erneut verbesserten Vereinsrekord. Über 50 m Rücken war bis jetzt in Aalen auch niemand schneller als Ryan Newman, um eine Zehntel verbesserte er seinen Vereinsrekord auf 27,51 sek. Vanessa Dambacher steigerte ihre 100 m Freistil-Bestzeit auf 58,26 sek. Tom Gentner schwamm stark in den Endlauf und steigerte im Endlauf nochmals seine 100 m Rücken auf tolle 1:10,26 min.

Ebenfalls seit September im Aalener Training, Johanna Gölder. Sie stellte bei acht Starts acht Bestzeiten auf. Der 17-jährige Oliver Hummel schwamm stark auf allen seinen acht Starts, vor allem auch auf den Mittelstrecken 200 m Lagen, Brust, Schmetterling. Die 17-jährige Vivien Jocham schwamm knapp bei sieben Starts an ihre Bestzeiten heran, ebenso Matthias Oppold (acht Starts) und Ana Perez-Kelke mit sieben Starts und Bestzeit über 200 m Lagen. Sprinter Tobias Kohler stand in zwei Endläufen über 100 m Freistil und 100 m Schmetterling und verpasste hier seine Bestzeit nur um eine Zehntel (1:02,31 min). Brustschwimmer Marco Leipold stand im Endlauf über 100 m Brust, den er gewann und im Vorlauf kam er bis auf vier Zehntel an seine Bestleistung ran. Miriam Merkel sammelte über acht Strecken nur Bestzeiten in allen Lagen. Carolin Morassi sprang elfmal ins Wasser und kam über 100 m Freistil in 57,83 sek ihrem Vereinsrekord am Nächsten – es fehlten nur vier Zehntel. Ihr Bruder, Julian stand im 100 m Freistil und 100 m Lagen-Finale und steigerte sich nochmals gegenüber dem Vorlauf. Ryan Newman schwamm zwei persönliche Bestzeiten, 100 m Freistil in 54,56 sek und die 100 m Lagen. Darija Schiele startete über drei kurze Strecken. Über 50 m Rücken fehlten ihr eine Zehntel zur Bestzeit von 31,22 sek. Sechsmal im Wasser und sechsmal mit Bestzeiten aus dem Wasser gestiegen, war die Bilanz von Benedikt Uhl. Knapp an der Minutengrenze über 100 m Freistil vorbeigeschwommen, hatte er im Ziel 1:00,97 min stehen.

Darija Schiele, Oliver Hummel und Tom Gentner sind die drei Starter, die sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifizierten. Aus den anderen Leistungsgruppen fielen die Ergebnisse von Marc Wimmer auf. Der 15-jährige zeigte bei seinen Starts noch Potenzial. Mira (2012) 50 m Rücken in 54 sek und Lara David (2009) 50 m Rücken in 38,70 sek gehören zu den jüngsten ASA-Startern, die jeweils mit etlichen Starts lauter Bestzeiten erzielten und auf sich aufmerksam machten, ebenfalls gehören dazu Helena Eberhard (2008), Magnus Engelhard (2010), Celina Gerhard (2007), Emil Gölder (2011) 50 m Rücken in 52 sek, Valentin Gölder (2009) 100 m Freistil in 1:20 min, Leah Krüger (2010) 50 m Rücken in 57 sek, Julia Merkel (2009) 100 m Lagen in 1:31 min, Annika Schmid (2010), Emilia Schiele (2012) waren alle zum ersten Mal bei einem größeren Wettkampf dabei und waren entsprechend aufgeregt. Die etwas Wettkampf erfahrenen Starter waren ebenfalls mit zahlreichen Bestzeiten am Ende in den Ergebnislisten eingetragen. Angefangen mit Marco Ditz, David Gentner. Beide hatten zusammen mit Valentin Gölder (11 Starts) und Leon Peter (11 Starts) – 50 m Schmetterling in 50 sek, ein Riesenprogramm bei diesem zweitägigen Wettkampf zu erfüllen, sowie Dimitri Pavloski 100 m Rücken in 1:28 min und Quirin Pecher, die alle samt Mehrfach-Starter waren. Auf der jungen Frauenseite hatten Marcia Jimenez, Elena Litke 100 m Lagen in 1:20 min und ihre Schwester Isabel Litke 50 m Brust in 39,77 sek, Leonie Schmid neue Bestzeiten erschwommen.