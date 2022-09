Aalener Tennis-Damen im Aufwind oder Erfolg, der familiär gewachsen ist

Es gibt sie noch, die schönen kleinen Geschichten im Sport, in denen eben nicht das Geld die Richtung bestimmt. Beim TC Aalen in seiner mittlerweile 126 Jahre lang währenden Historie haben die Tennis-Damen eine solche geschrieben. Sie, die eben authentisch und bodenständig am eigenen Erfolg schuften, haben den Sprung in die Oberliga geschafft. Ohne externe Verstärkung und als echte Familie.

Wer mit den sympathischen Tennisspielerinnen einmal sprechen kann, der wird es sofort merken: Die Freundschaft unter den Spielerinnen ist nicht gespielt. Da wird gewitzelt, geschuftet, gemeinsam gewonnen und verloren. Zuletzt haben die Sportlerinnen des TC Aalen viele Spiele gewonnen. Da redet es sich nicht nur im Tennisport immer leichter. Begonnen hat alles mit dem ersten Saisonspiel in Bad Cannstatt und geendet hat es im fulminanten letzten Spiel in Ulm. Verloren hat der TC Aalen nur ein Duell, und zwar das Spiel gegen Urbach mit 4:5. „Die anderen Spiele haben wir alle ziemlich deutlich gewonnen“, sagt Pia Sperber. Der Druck war dennoch bis zum Ende hoch, denn Aalen musste sein letztes Spiel erfolgreich bestreiten. „Sonst wäre Schwäbisch Hall aufgestiegen“, fügt Anna Rothenbach an. „Es war ein sehr verdienter Aufstieg“, stellt Katharina Schlipf klar. In der kommenden Runde, die voraussichtlich im Mai/Juni beginnt, wird das freilich schwerer werden.

Das Team um Nika Basalyk, Lia Basalyk, Katharina Schlipf, Yasmina Mayer, Kim Leni Mayer, Pia Sperber, Smila Schepp, Lara Mollin, Nadine Limbach und Anna Rothenbach startet dann in das neue Projekt Oberliga. Sie, die jungen Damen zwischen 19 und 22 Jahren, sind der krasse Außenseiter und natürlich kann es da nur ein Ziel geben: „Klassenerhalt.“ Das ist den Damen natürlich klar. „So hoch haben wir schließlich noch nie gespielt“, ergänzt Schlipf. Dennoch haben sie es abgelehnt, mit einer externen Verstärkung in die neue Saison zu gehen. Sie wollen es eben wieder gemeinsam schaffen. „Viele gehen studieren, aber nicht so weit weg“, erklärt Schlipf. Es sei also möglich, dass alle genannten zehn Spielerinnen für den TC Aalen aktiv werden können. Die weiteste Anreise zum Training hat eigentlich Pia Sperber, die aus Rindelbach nach Aalen pendelt. Aktuell allerdings schlägt sie derzeit die Nummer Zwei, Yasmina Mayer. Die Leistungsträgerin des Aalener Vereins ist in Amerika zu Hause. Schuftet dort natürlich auch an der eigenen Form und dürfte damit irgendwie doch als „Neuzugang“ durchgehen. Ansonsten halten sich die Trainingskilometer in Grenzen. Der Großteil des Teams besteht eben aus Eigengewächsen des Aaleners Vereins. Das liegt natürlich auch an den guten Bedingungen beim TC Aalen.

„Die Halle und die Plätze“, die loben die Spielerinnen, die ein- bis dreimal in der Woche trainieren. Ein gemeinsames Mannschaftstraining wartet dann am Freitag. Geleitet werden die Einheiten dabei von Jochen Elser und Steve Harley.

„Jeder unterstützt den anderen. Auch wenn jemand mal hinten liegt, schaffen wir es immer irgendwie der Sportlerin von außen zu helfen“, stellt Lara Mollin den Spirit der Mannschaft heraus. Tennis war dabei nicht immer die erste Sportart. Fußball, Hockey oder Ballett standen ebenfalls bei den Spielerinnen im Kader der nun Oberliga-Damen auf dem Zettel. Am Ende siegte bei allen das Tennis.

„Als Kind sollte man eine gewisse Bandbreite haben, aber es ist doch schön, wenn man eine Sportart hat, die man noch lange spielen kann“, sagt Rothenbach. Am Ende ihre Entwicklung sind die Spielerinnen ebenfalls noch nicht. „Wir schenken immer zwei Doppel her“, sagt Kim Leni Mayer. Daran gilt es in der kommenden Saison zu arbeiten. Jetzt wartet erst einmal der TC Aalen-Cup an diesem Wochenende auf die Spielerinnen und den gesamten Verein. Am 17. und 18. September messen sich die Spieler auf der Anlage. Danach gilt es dann schon bald in der Oberliga.