Aalener Teams duellieren sich

Mit vier Mannschaft ist der Pétanque-Club Aalen (PVA) in die neue Saison gestartet. Aalen tritt in der Ober- und der Bezirksliga mit je zwei Mannschaften an. So wurde der erste von vier Spieltagen für alle vier Teams zu einem kleinen clubinternen Derby.

Aalen I - Aalen II 4:1. In der Oberliga in Öhringen startete die erste Mannschaft von Trainer Markus Schwope als letztjähriger Meister der Landesliga und die zweite Mannschaft um Kapitän Hajo Stühler zum. Beide Teams bekamen es in der Liga erstmals seit Jahren wieder mit einander zu tun. Im Training war die zweite Garde stärker, in der Liga aber gewann die erste. Während in der Triplette-Runde (drei gegen drei) Aalen I deutlich die Nase vorn hatte, holte Team zwei bei den drei Doubletten (zwei gegen zwei) den Sieg. Klaus Diebold und Norbert Sträßle setzten sich 13:0 durch. Aalen I gewann mit 4:1 Spielen.

Aalen I - Neuenstein 2:3. Bis zum letzten Doublette war alles offen. Im letzten Spiel musste Georg Zeller, mit drei Tagessiegen erfolgreichster Aalener, verletzungsbedingt mit der linken Hand spielen und verlor. Das entscheidende Doublette Axel Beinroth und Charlotte Sautter führte 12:6, brachte den Punkt aber nicht nach Hause.

Aalen II - Öhringen 1:4. Nur das Triplette Hajo Stühler, Vaso Bukorovic und Antje Kucher-Freudenthal punktete. Somit stehen die Aalener Oberligisten nun auf dem fünften und zwölften Platz der Tabelle.

In der Bezirksliga spielten Aalen III und Aalen IV in Backnang. Team III mit Spielführer Norbert Peuker unterlag Team IV mit Kapitän Michael Karger niederschmetternd mit 0:5. In der zweiten Runde gegen Heubach II behielt Aalens Zweite aber mit 3:2 Spielen die Oberhand. PCA IV steht mit nur einer Begegnung auf Rang 5, PCA III ist Neunter.

Am 10. Mai finden die nächsten drei Begegnungen der Oberliga in Bönnigheim statt, die Bezirksligisten spielen am 24. Mai auf dem heimischen Boulodrome Schillerhöhe. Weitere Infos: www.petanque-club-aalen.de.

Tabelle Oberliga: 1. Welzheim, 2. Ludwigsburg, 3. Neuenstein, 4. Stuttgart III, 5. Aalen I, 6. Öhringen, 7. Schnaitheim, 8. Heilbronn, 9. Stuttgart-Münster, 10. Bönnigheim, 11. Weinstadt, 12. Aalen II.

Tabelle Bezirksliga: 1. Hohenlohe, 2. Heubach II, 3. Heilbronn II, 4. Aalen IV, 5. Weinstadt II, 6. Backnang IV, 7. Welzheim III, 8. Schorndorf IV, 9. Aalen III.