Aalener Stadtlauf: Straßensperrungen in der Innenstadt

Am Sonntag, 17. Juli, findet im Innenstadtbereich bereits zum 35. Mal der Aalener Stadtlauf statt. Hierfür müssen einige Straßen gesperrt werden. Start und Ziel des Laufs ist in der Bahnhofstraße am Sparkassenplatz.

Die Laufstrecke führt über den Sparkassenplatz, Östlicher Stadtgraben, Südlicher Stadtgraben, Marktplatz, Gmünder Straße, Westlicher und Nördlicher Stadtgraben und zurück zur Bahnhofstraße. Alle von der Laufstrecke betroffenen Straßen müssen deshalb von von 9 bis 15 Uhr gesperrt werden.

Die Bushaltestellen am Gmünder Torplatz und am Sparkassenplatz werden von den Busunternehmen nicht angefahren, Ersatzhaltestellen befinden sich am ZOB.