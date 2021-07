Aalener Stadtlauf nur virtuell

Der Aalener Stadtlauf 2021 wird virtuell ausgetragen. Auf Grund der immer noch für Sportveranstaltungen vorgegebenen Auflagen in der anhaltenden Corona-Pandemie kann der Stadtlauf auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Die von Sportverbänden und Stadt vorgegebenen Auflagen in Punkto Teilnehmerzahl und Zuschauer können in der Innenstadt Aalen so nicht umgesetzt und gewährleistet werden. Die Verantwortlichen der LSG-Aalen haben sich daher dazu entschlossen, den Lauf 2021 als Präsenzveranstaltung abzusagen und virtuell auszurichten.

Gewählt werden kann eine Strecke zwischen fünf und zehn Kilometern, es werden aber auch motivierte Läufer, die gerne längere Strecken laufen wollen, in der Wertung nicht benachteiligt. Das Ergebnis für die Wertung wird hier auf die entsprechende Strecke heruntergerechnet. Der virtuelle Startschuss zum virtuellen Aalener Stadtlauf fällt am Freitag, 16. Juli. Danach ist es bis einschließlich Sonntag, 8. August, möglich, seinen Lauf zu absolvieren und zurückzumelden.

Alle zurückgemeldeten Läufe werden in Echtzeit ausgewertet, dabei werden nicht nur die schnellsten Frauen und Männer über die fünf und zehn Kilometer bestimmt, sondern es wird auch ein besonderer Anreiz für Firmen, Teams und Vereine geliefert. Die gelaufenen Kilometer aller Teilnehmer einer Firma, eines Teams oder eines Vereins werden summiert und in Echtzeit in einer Ergebnisliste für die meisten gelaufenen Kilometer ausgewertet.

Bei diesem virtuellen Lauf können die Teilnehmer ihre Lieblingsstrecke vor der eigenen Haustüre zu einem von ihnen gewählten Zeitpunkt laufen und so am virtuellen Aalener Stadtlauf teilnehmen. Der Kreativität der Teilnehmer bei der Wahl ihrer Strecke sind keine Grenzen gesetzt und bei der Rückmeldung des Laufes können auch Bilder der gewählten Strecken eingereicht werden.

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungsmail, die einen Link zur Rückmeldung des Laufes enthält. Anschließend heißt es: Laufschuhe schnüren und los geht’s. Der Lauf muss getrackt werden, damit die gemeldeten Leistungen verifiziert werden können. Möglichkeiten sind eine GPS-Uhr oder eine der zahlreichen Apps für das eigene Smartphone. Mit der Rückmeldung ist die Teilnahme am virtuellen Aalener Stadtlauf erfolgt und das Ergebnis erscheint in den Ergebnislisten auf der Homepage. Die Startgebühr für die Teilnahme am virtuellen Aalener Stadtlauf beträgt 7,50 Euro. Davon gehen drei Euro als Spende an das Maja-Fischer-Hospiz. Zudem kann die Spende durch einen frei wählbaren Betrag zusätzlich erhöht werden. Das Maja-Fischer-Hospiz ist ein Haus für schwerstkranke Menschen sowie deren Angehörige.