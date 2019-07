Aalener Stadtlauf: Frist verlängert

In knapp zwei Wochen (Sonntag, 14. Juli) fällt der Startschuss für den 33. Aalener Stadtlauf. Der Rundkurs durch die Aalener Innenstadt bleibt gleich. Anmeldefrist läuft noch bis zum 10. Juli.

Nachdem voriges Jahr nach dem Zieleinlauf das Fußball-WM-Finale übertragen wurde, ist der Stadtlauf diesmal ebenfalls in Festivitäten eingebunden. „Doch umso abwechslungsreicher wird die Strecke werden“, verspricht Ingo Sachs, Vorsitzender der LSG Aalen, die den Stadtlauf mit Unterstützung der Stadt Aalen veranstaltet. Nach dem Start am Sparkassenplatz führt die Strecke nicht nur an den Spielstationen der ACA-Innenstadtaktion „Aalen City für Kids“ vorbei, sondern auch am Internationalen Festival auf dem Gmünder Torplatz. Für das Organistationsteam der LSG Aalen bedeutet das etwas mehr Aufwand, unter anderem wurde die Zahl der Helfer und Streckenposten erhöht.

Anmeldefrist bis 10. Juli

Weil die Vorbereitungen rund laufen, haben sich die Veranstalter entschieden, die Anmeldefrist um drei Tage auf Mittwoch.10. Juli, zu verlängern. Nachmeldungen sind danach noch am Stadtlauftag selbst möglich im Wettkampfbüro am Sparkassenplatz. Das sind die Wettbewerbe: Der Haupt- und Jugendlauf beginnt um 10.10 Uhr. Um 11.40 Uhr gehen die Läufer des Intersport-Teamlaufs und des AOK-Gesundheitslaufs (4,5 km) auf die Strecke, bevor dann um 12.30 Uhr der Startschuss für den ersten Schülerlauf fällt. Den Abschluss machen die Jüngsten um 13.30 Uhr.

Internationalste Team gewinnt

Wegen des Internationalen Festes wird der Stadtlauf auch einen internationalen Charakter erhalten. Neu ist beim Teamlauf, dass erstmals das internationalste Team in die Wertung eingeht, also das Team mit den meisten Nationalitäten am Start.