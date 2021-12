Aalener Sportallianz mit neuem Fuhrpark

Die Aalener Sportallianz (ASA) hat mit Unterstützung einiger Partner ihren Fuhrpark erneuert. Kreissparkasse Ostalb und die Stadtwerke Aalen ermöglichten es der ASA, beim Autohaus Mercedes B. Widmann zwei Vito-Kleinbusse und zwei elektrobetriebene Smart- Personenwagen zu leasen.

„Wir unterstützen gerne den Kinder- und Jugendsport im größten Sportverein der Region mit dieser Maßnahme, so können die Sportlerinnen und Sportler sicher zu Wettkämpfen und Spielen transportiert werden“, sagte KSK-Pressesprecher Holger Kreuttner bei der Übergabe an die Vorstände der ASA. Igor Dimitrijoski, Leiter der Abteilung Marketing/Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke Aalen, ergänzte: „Wir sind der Partner in der Stadt für E-Autos, und auch gerne Partner des größten Aalener Vereins.“

Auch Mercedes Widmann ist Kooperationspartner der ASA, so nützt die Firma für ihre Mitarbeiter sportliche Angebote des Vereins. „Unser Haus unterstützt im Gegenzug das sportliche Aushängeschild der Stadt bei Beschaffung und Wartung der Fahrzeuge“, sagte Lisa Widmann vom Autohaus.

Mit diesen modernen Fahrzeugen könne man nun vor allem junge Sportlerinnen und Sportler sicher transportieren und die Mitarbeiter umweltfreundlich zwischen den Standorten pendeln, freute sich ASA-Vorsitzender Dietmar King bei der Übergabe.