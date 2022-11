Aalener Sportallianz ist erfolgreich, trotz mehrerer Ausfälle

An den großen Erfolg aus dem vergangenen Jahr, als Carolin Morassi zweimalige Deutsche Vizemeisterin in der offenen Klasse über 200 Meter (m) Schmetterling wurde, sowohl auf der Lang- wie auch auf der Kurzbahn, wollten sie und ihr Trainer Peter Rothenstein im Jahr 2022 anknüpfen und die Qualifikationen für Internationale Meisterschaften erreichen.

Somit lief im vergangenen Winter die Trainingsvorbereitung an, um im Mai 22 bei den Qualifikations-Wettkämpfen fit zu sein. Da änderte der Deutsche Schwimmverband aufgrund von Olympia den Zeitraum bereits ins zeitige Frühjahr. Damit war es für Trainer und Sportlerin noch viel schwieriger, die zeitliche Verschiebung umzuplanen, da auch die Trainings- und Rahmenbedingungen nicht so einfach sind. Trotzdem wurde Carolin Morassi im vergangen Sommer Fünfte bei den Deutschen Meisterschaften über 200 m Schmetterling. Anfang September ging es dann wieder los, allerdings mit diversen Hindernissen, sowohl bei Carolin Morassi, wie auch bei Peter Rothenstein. Gesundheitliche Gründe spielten bei beiden eine Rolle, so dass das Training nicht optimal anlaufen konnte und die weiteren Vorbereitungen nicht richtig getroffen werden konnten. Zudem ist ein Zeitraum von zwei Monaten zu kurz, um sich gut auf die DKM (Deutsche Kurzbahn Meisterschaft) Mitte November vorzubereiten. In diese Herbstzeit fielen die Abschlussprüfungen ihrer Ausbildung und somit konnte deutlich weniger an Land und im Wasser trainiert werden. Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis einzusortieren. Morassi erzielte einen starken sechsten Platz bei der DKM über 200 m Schmetterling. „Sie hat natürlich jetzt ihren Fokus auf ihren beruflichen Abschluss gelegt, hier muss es auch weitergehen. Vom Schwimmsport kann man nicht leben. Der Sport ist überaus trainingsintensiv, wirft aber leider kein Geld ab“, fügt anerkennend ihr Trainer hinzu.

Vier Tage lang fanden in der Schwimmoper von Wuppertal die DKM statt, das heißt vier Tage lang Konzentration auf die verschiedenen Strecken. Carolin Morassi war mehrfach qualifiziert und startete am Ende fünfmal. In Wuppertal schwamm sie als Siebte über 200 m Schmetterling in den Endlauf und steigerte ihre Zeit im Finale und schlug als Sechste an.

Ein Tag später startete sie über 50 m Schmetterling und 200 m Rücken. Hier kam sie allerdings nicht so gut mit den Wenden zurecht, konnte aber auf der Rückenstrecke gut im Wasser liegen und erreichte beides Mal Mittelfeldplätze. Tatsächlich kam sie auf Grund einer Steigerung der Brustteilstrecke über 200 m Lagen knapp an ihre Bestzeit (2:18,46 Minuten) heran und wurde über diese Vielseitigkeitsstrecke 19. bei den Deutschen Meisterschaften. Am Sonntag standen noch 100 m Schmetterling auf dem Programm. Hier platzierte sie sich im Mittelfeld.

„Carolin hat erneut gezeigt, dass sie mithalten kann und dass sie Potenzial über Schmetterling und genauso über Rücken und Lagen hat. Wir wollen schauen, wie wir beides gut weiter trainieren können“, fasst Peter Rothenstein zusammen.

Zwei weitere Schwimmerinnen der Aalener Sportallianz haben sich ebenfalls für die DKM qualifiziert: die 16-jährige Johanna Gölder und die 18-jährige Vanessa Dambacher. Allerdings mussten beide ihre Starts absagen. Langstreckenschwimmerin Gölder war über drei Strecken gemeldet (400 m, 800 m und 1500 m Freistil). Sie musste krankheitsbedingt ihre erste DKM absagen. Dambacher konnte ihren Start über 50 m Schmetterling aus schulischen Gründen nicht antreten. Somit konnte die Sportallianz im weiblichen Bereich ihre Staffeln nicht melden und im männlichen und mixed-Bereich standen Oliver Hummel und Julian Morassi aus studienbedingten Gründen nicht zur Verfügung. Somit waren keine Staffeln am Start. In den vergangenen Jahren konnten viele Staffeln der Aalener Sportallianz bei den Deutschen starke Erfolge erschwimmen. Im Sommer wurde das ASA-mixed Quartett (Julian Morassi, Oliver Hummel, Carolin Morassi, Vanessa Dambacher) in der 4x 200 m Freistilstaffel Fünfte.