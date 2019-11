Aalener Sportallianz holt Edelmetall

Mit zwei Sportlerinnen der Taekwondo Abteilung der Aalener Sportallianz (ASA) hat die SG Ostalb an den Württembergischen Meisterschaften im Bereich Kampf und Formen teilgenommen. Die Reise nach Biberach und Bad Saulgau hat sich für die Teilnehmer mehr als gelohnt.

Einen ersten und einen zweiten Platz hatten die Allianzler im Vollkontakt-Taekwondo in Biberach am Ende auf der Habenseite. In der Leistungsklasse I waren Eliza Büyükasik und Ameli Wörner in ihren Gewichtsklassen am Start. Wörner musste sie sich mit dem Silberrang begnügen. Büyükasik hatte im Endkampf mehr Glück und erreichte auch bei ihrem ersten Wettkampf Platz eins und damit den Meistertitel. „Ein sehr guter Anfang für die beiden Sportlerinnen“, findet Abteilungsleiter Hans Leberle. Weiter ging es in Oberschwaben in Bad Saulgau bei den Baden-Württembergischen Formen. Mit Wörner und Büyükasik und Leberle waren diesmal drei Allianz-Taekwondos am Start. Für Wörner und Büyükasik war es auch hier der erste Start bei einem solchen Turnier. Diesmal starteten sie in der Leistungsklasse II und legten ihre Vielseitigkeit im Turnier unter Beweis. Mit zwei gut vorgetragenen Formen schafften beide einen dritten Platz. In der Synchronwertung trat Leberle zusammen mit Helmut Borchert und Masoud Kadivar, beide Giengen, als Team der SG Ostalb an. Alle drei zeigten synchrone Formen und freuten sich über den baden-württembergische Vizemeisterschaft. Das Männerteam der SG Ostalb, bestehend aus den fünf Startern Helmut Borchert, Thomas Jäger, Helmut Scherer, Masoud Kadivar /alle Giengen und Leberle/Aalener Sportallianz konnte den Titel im Herrenteam einfahren.