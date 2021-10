Aalener Sportallianz: „Alte Garde“ würdig vertreten

Bei den Deutschen Kurzbahn Meisterschaften sind auch vier Staffeln der Aalener Sportallianz an den Start. Diese wurden vor Kurzem in Wuppertal ausgetragen.

Nach Wuppertal reisten sechs Schwimmer der Aalener Sportallianz. Vanessa Dambacher, Vivien Jocham, Carolin Morassi und Darija Schiele starteten für die weiblich Staffeln und für die mixed-Staffel kamen noch Oliver Hummel und Ryan Newman hinzu. Die weiblich 4x50-Meter Freistil-Staffel konnte einen Vereinsrekord aufstellen und einen starken neunten Platz im Gesamtfeld belegen. In der mixed-Staffel musste die Sportallianz auf ihre „alte Garde“, studien- und schulbedingt, verzichten. Oliver Hummel und Ryan Newman waren dafür starke Vertreter und die Allianz konnte in der Mixed-Lagen-Staffel nur eine gute Sekunde hinter dem Vereinsrekord anschlagen. Ryan Newman nach vielen Monaten wieder auf Wettkampf startete mit Bestzeit von 27,69 Sekunden und übergab an den jungen 17-jährigen Oliver Hummel die 50 Meter Bruststrecke.

Oliver Hummel hat erst vor kurzem vom SSV Ulm nach Aalen gewechselt und er hat bei seinem Einstand eine Bestzeit von 31,0 Sekunden hingelegt. Vanessa Dambacher übernahm die 50 Meter Schmetterling und übergab nach 29,7 Sekunden Carolin Morassi. Sie schwamm diese Staffel auf den zwölften Platz in 26,44 Sekunden über 50 Meter Freistil. Einen Vereinsrekord von 1:49,61 Minute stellte das weibliche ASA Quartett über die 4x50-Meter Freistilstaffel auf. Sie blieben eine halbe Sekunde unter dem alten Allianz-Rekord. Carolin Morassi legte mit 26,72 Minuten vor, Vanessa Dambacher sprintete 27,18 Sekunden darauf und Darija Schiele steigerte sich auf 27,34 Sekunden und Vivien Jochem, eine wichtige Stütze für die mannschaftliche Leistung, kraulte das Quartett mit 28,2 auf den neunten Platz.

Mit Bestzeit startete Darija Schiele in die 4x50-Meter Lagenstaffel. Sie schwamm über die Rückenstrecke 31,54 Sekunden und die Sprinterin Vanessa Dambacher übernahm die Brustteilstrecke in 36,3 Sekunden Schmetterlingsschwimmerin Morassi stieg nach schneller 28,6 Sekunden aus dem Becken und Vivien Jocham übernahm, machte den Schlussspurt über Freistil und schlug nach 28,8 Sekunden an. Am letzten Tag sprang das 4x50-Meter Freistil-mixed-Quartett ins Wasser und schwamm auf einen starken zehnten Platz. Mit erneuter Bestzeit von 24,61 Sekunden, vier Zehntel schneller als je zuvor, übergab Ryan Newman an Neuling Oliver Hummel. Der wollte in nichts nachstehen und sprintete ebenfalls 24,6 Sekunden.

Beide Frauen schwammen eine 26er Zeit – Carolin Morassi 26,8 Sekunden und Vanessa Dambacher 26,6 Sekunden und alle waren mit ihren Sprintzeiten sehr zufrieden.