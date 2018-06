Aalener spielen auf der Reeperbahn

Beim Kirchentag in Hamburg haben 119 000 Teilnehmer die Hansestadt bevölkert, unter den vielen tausend Mitwirkenden waren auch Bläserinnen und Bläser aus Aalen und dem Kirchenbezirk.

Sie hatten beim Eröffnungsgottesdienst am Strandkai mitgewirkt und waren am Sonntag beim großen Abschlußgottesdienst Teil eines großen Posaunenchores. Die Bläser aus den Chören von Aalen, Essingen, Oberkochen und Schweindorf am Hein-Köllisch-Platz spielten unter der Leitung von Jürgen Nolting unweit der Reeperbahn. Schöne Choräle wie „Du meine Seele singe“ und „Lobe den Herren“, gab es zu hören. Hinter der Hauptkirche der Stadt, dem Hamburger Michel haben die Aalener gleich nach der Bibelarbeit von Bundesverteidigungsminister Thomas de Maiziere geblasen. Beim nächsten Kirchentag vom 3. bis 7. Juni 2015 in Stuttgart werden die Bläser aus Aalen wieder mit dabei sein.