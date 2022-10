Aalener SPD will 2024 zweistellig in den Gemeinderat

Bei der Jahreshauptversammlung der gesamtstädtischen Aalener SPD hat der Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Aalen, Christian Sperle, das vergangene Arbeitsjahr Revue passieren und zugleich den Blick in die Zukunft schweifen lassen. So sei unter anderem mit der Veranstaltung zum bezahlbaren und barrierefreien Wohnen ein wichtiges Thema inhaltlich angegangen worden.

Zugleich werfe die Kommunalwahl 2024 ihre Schatten bereits voraus. Für Sperle ist es „ein klares Ziel, mit guter sozialdemokratischer Kommunalpolitik die Grundlage für einen zweistelligen Einzug in den Gemeinderat zu schaffen“. Die konstant bleibende Anzahl an Mitgliedern biete hierfür das Fundament genauso wie bereits geplante inhaltliche Veranstaltungen.

Bei der Totenehrung gedachten die Genossinnen und Genossen ihrer verstorbenen Mitglieder. In bewegenden Worten brachte Alfred Geisel den Anwesenden Leben und Wirken der Verstorbenen Helmut Merz, Georg Hosinner, Max Baumgärtner und Albrecht Schmid in Erinnerung.

Bei der Nachwahl des Schriftführers wurde Paul Seibold (Unterkochen) einstimmig von den Genossinnen und Genossen als Nachfolger gewählt. Seinem Vorgänger Marius Poppe dankte der Vorsitzende für sein Engagement. Für einen Überblick über die aktuelle politische Lage auf den verschiedenen Ebenen berichteten Regionalrat Selçuk Özer aus dem Regionalverband Ostwürttemberg und Kreisrätin Andrea Hatam aus dem Kreistag des Ostalbkreises.

Zusammen mit ihrer Fraktionskollegin Eva-Maria Markert informierte Hatam über Aktuelles aus dem Gemeinderat. Die Wasseralfinger Ortsvorsteherin betonte den Bedarf an Wohnraum in Aalen, der nur durch Neubau als auch durch Bestandserweiterung gedeckt werden könne. Die Weiterentwicklung und Anpassung des Aalener Modells sei für sie der richtige Schritt, um den hohen Mietpreisen etwas entgegenzusetzen. Zur Sprache kam unter anderem auch die Herausforderung der Klimaneutralität bis 2030, die in allen Bereichen mitgedacht werden müsse. Nicht zuletzt wurde auch die Energie- und Gaskrise thematisiert, bei der die Stadt Aalen bereits handle und ihre Möglichkeiten sozialverträglich ausschöpfe. So gelte es – gerade nach den coronabedingten Schließungen – die Bäder so lange wie möglich offen zu halten.

Die Aalener Sozialdemokraten waren sich einig, dass hinsichtlich der vielen verschiedenen zu bewältigenden Herausforderungen der aktuellen Zeit alle solidarisch ihren Beitrag leisten müssten. Hierbei müssten diejenigen, die Unterstützung benötigen, diese auch erhalten.