Aalener SPD freut sich über Erfolge

Bei ihrer Hauptversammlung haben die Mitglieder des Aalener SPD-Stadtverbands das Führungsduo mit Christian Sperle und Andrea Hatam einstimmig im Amt bestätigt. Mit Freude und Genugtuung blickten sie auf die Ergebnisse sowohl der Aalener Oberbürgermeister- als auch der Bundestagswahl.

Die Arbeit des Vorstands in den vergangenen beiden Jahren wurde mit viel Lob und Anerkennung bedacht. Die Herausforderungen, die sich den Aalener Genossinnen und Genossen durch Corona gestellt hatten, seien ebenso wie das Superwahljahr 2021 gut gemeistert worden. Mit der Wahl von Frederick Brütting mit 71,21 Prozent an die Spitze des Aalener Rathauses sei es gelungen, dass die großen Herausforderungen wie die Klimaneutralität, die Digitalisierung, und die Schaffung von Wohnraum in guten Händen lägen. Zudem habe die Aalener SPD bei der Bundestagswahl ein hervorragendes Ergebnis eingefahren und sei stärkste Kraft in Aalen geworden. Lobend erwähnt wurden auch die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie der starke Zusammenhalt der Genossinnen und Genossen.

Den positiven Rückmeldungen folgend, fielen auch die Ergebnisse bei den Vorstandswahlen aus: Das Vorsitzenden-Duo mit Christian Sperle als Vorsitzendem des SPD-Stadtverbands und Andrea Hatam als stellvertretende Vorsitzende erhielt mit 100 Prozent Zustimmung viel Rückenwind für die kommenden zwei Jahre. Zudem wurde auch Marius Poppe als Schriftführer einstimmig wiedergewählt. Neu im Amt ist Christian Schubert als Kassierer. Um zukünftig noch stärker in der Öffentlichkeit präsent zu sein, wurde erstmals das Amt des Pressesprechers mit einem einstimmigen Votum für Timo Lorenz besetzt.

Eine intensive Diskussion führten die Aalener Genossinnen und Genossen nach den Berichten des Vorsitzenden der Aalener Gemeinderatsfraktion, Hermann Schludi, und dem Bericht von Andrea Hatam aus dem Kreistag. Hierbei wurden unter anderem die Schaffung von Wohnraum, der Umgang mit dem Klimawandel und dem öffentlichen Nahverkehr sowie die Aalener Kulturlandschaft stärker thematisiert.