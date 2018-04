Aalener Soroptimistinnen klären über Menschenhandel auf

In Deutschland hat die Polizei jüngst Bordelle und Wohnungen durchsucht, um gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution vorzugehen. Währenddessen waren die Soroptimistinnen des Clubs Aalen/Ostwürttemberg in einer Aufklärungskampagne gegen Menschenhandel und Sexsklaverei in Rumänien unterwegs. Der Club informierte mit Kriminalhauptkommissar a. D. Manfred Paulus in Kronstadt 800 Schüler an zehn Schulen. „Wir würden uns wünschen, dass in Deutschland nicht nur Razzien in Thaibordellen stattfinden, sondern auch in allen anderen Bordellen, in denen Osteuropäerinnen gleichfalls betroffen und Opfer des Menschenhandels und der Sexsklaverei sind“, sagte Präsidentin Claudia Köditz-Habermann. Margarete Scheuermann (Mitte) und Manfred Paulus stellten in einer Radiosendung das Aalener Engagement in einer Livesendung vor. Foto: Soroptimist Aalen/Ostwürttemberg