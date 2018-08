Aalener Sinfoniker wählen neuen Dirigenten

Die Aalener Sinfoniker haben einen neuen Dirigenten gewählt: Er heißt Peter Goller, ist 25 Jahre alt und studiert Orchesterleitung an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Im September beginnt er mit der Probenarbeit, im Dezember gibt er sein erstes Konzert in Aalen.

Über 20 Bewerbungen hat das Aalener Sinfonieorchester auf seine Ausschreibung der Dirigentenstelle erhalten. Das Auswahlverfahren umfasste Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern sowie ein 45minütiges Vordirigat mit dem Orchester. Am Ende stimmten die Mitglieder des Orchesters über ihren zukünftigen künstlerischen Leiter ab.

Studium an der Musikhochschule Stuttgart

„Wir freuen uns, dass wir mit Peter Goller einen hervorragend ausgebildeten Dirigenten gefunden haben. Er versteht es, die Musiker zu motivieren und Freude am gemeinsamen Musizieren zu vermitteln“, erläutert Professor Wilke Hammerschmidt, der zweite Vorsitzende des Orchesters. Peter Goller studiert derzeit Orchesterleitung bei Rasmus Baumann an der Musikhochschule Stuttgart. Ab September wird er zudem als Assistent des Chordirektors an der Staatsoper Stuttgart arbeiten. Vor seinem Dirigierstudium absolvierte er in Stuttgart ein Lehramtsstudium der Fächer Musik und Mathematik. „Schon beim Vordirigat wurde ich herzlich in Aalen empfangen. Es war erstaunlich, wie schnell sich die Orchestermusiker mit großer Spielfreude auf meine Ideen einlassen konnten. Deshalb freue ich mich sehr auf die intensive Zusammenarbeit und darauf, im Dezember zum ersten Mal mit den Sinfonikern vor das Aalener Publikum zu treten“, erklärt der designierte Dirigent Peter Goller.

Sein Debüt mit dem Aalener Sinfonieorchester gibt Peter Goller im Rahmen des Adventskonzerts am Sonntag, 16.12.2018 im Rathaus in Aalen. Die Probenarbeit beginnt bereits am Dienstag, 11. September um 18.30 Uhr in der Aalener Musikschule. Neue, interessierte Musikerinnen und Musiker sind hierbei herzlich willkommen.

Das Aalener Sinfonieorchester besteht aus engagierten Laien sowie Berufsmusikern und Schülern der Musikschule Aalen. Das Repertoire des Orchesters reicht vom Barock bis zur Musik des 20. Jahrhunderts, wobei der Schwerpunkt auf sinfonischen Werken und Solokonzerten der Wiener Klassik und der Romantik liegt.