Aalener Schwimmer: Weit gereist und erfolgreich

Vor Kurzem sind die Schwimmer der Aalener Sportallianz bis in Schweiz zu den verschiedensten Langbahnwettkämpfen gereist. Zum Internationalen Schwimmfest nach Erlangen, nach Sachsen-Anhalt zum Internationalen Gothaer Schwimmfest in Magdeburg, nach Heidelberg zum Bundeswettkampf und in die niedersächsische Hauptstadt Hannover, sowie zu den Schweizer Meisterschaften.

In Erlangen holte sich Vanessa Dambacher den Vereinsrekord über 50m Schmetterling. In Hannover stellte im Vorlauf Oliver Hummel über die doppelte Strecke einen Vereinsrekord neu auf und im Endlauf schmetterte Julian Morassi die Strecke eine Hundertstel schneller und hält nun den Vereinsrekord. In der Schweiz stellte Oliver Hummel den Rekord über 50 Meter (m) Brust neu auf.

Elena Perez-Kelke (2006) und Sanja Bork (2008) konnten vor allem auf den mittleren Freistilstrecken 200 und 400m etliche Sekunden schneller als je zuvor schwimmen.

Vanessa Dambacher konnte durchweg Medaillenplätze erreichen und schnappte sich über 50m Schmetterling den Vereinsrekord. Sie drücke den Rekord um drei Hundertstel auf 28,38 Sekunden, womit sie die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften unterbot. Weitere Vereinsrekorde stellte Oliver Hummel auf und schrammte im Vorlauf zu 100m Schmetterling knapp an der Minutengrenze vorbei. Schnelle 1:00,55min standen am Ende auf der Anzeigentafel in Hannover. Ein weiterer Vereinsrekord wurde von ihm verbessert. Zuvor hatte ihn Tobias Kohler mit 26,72 Sekunden aufgestellt und nun wurde er auf 26,62 gedrückt. Sprintstark war er auch über 50m Brust mit 32,01 unterwegs. Oliver Hummel schwamm seine Zeit bei den Schweizer Meisterschaften in Zürich. Er wird ebenfalls bei den Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften starten. Für den Endlauf in Hannover über 100m Schmetterling qualifizierte sich Julian Morassi und ließ den Vereinsrekord von Oliver Hummel, am Vormittag aufgestellt, nur für ein paar Stunden gelten. Morassi schwamm eine Hundertstel schneller (1:00,54min). Ein weiteres starkes Rennen hatte Morassi über 200m Freistil. 2:00,91min bedeutet auch die Qualifikation bei den Süddeutschen Meisterschaft im kommenden Mai. Carolin Morassi, verfehlte um eine Zehntel ihren Vereinsrekord über 50m Freistil und sprintete eine Bahn in 26,93. Auch sie hat die Normzeiten für die Süddeutschen in vielen Strecken deutlich unterboten. In ihrer Spezialdisziplin Schmetterling wurde die Technik umgestellt und dies ist nicht so einfach innerhalb kurzer Zeit alles zu kompensiere.

Ebenfalls zahlreiche Quali-Zeiten für die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften erzielte Darija Schiele. Sie wird über mindestens vier Strecken an den Start in Riesa im Mai gehen. In Hannover gab es die Goldmedaille für Vivien Jocham für ihre 800m Freistil. Sie schlug in neuer Bestzeit von 10:08min. Gern schwimmt sie die längeren Freistilstrecken (200m, 400m und 1500m) und nahm sowohl in Erlangen als auch in Hannover hierfür immer die Bronzemedaillen mit nach Hause. Vierte wurde sie über 100m Freistil und war nur 3 Hundertstel von ihrer Bestzeit entfernt. In Erlangen konnte Tom Gentner zweimal als Sieger im Jahrgang 2007 aus dem Becken steigen. Sowohl über die 400m Freistil als auch die 100m Rücken. Zum ersten Mal und deutlich unter 5 Minuten war er über 400m, hier freute er sich über 4:53min. Zweimal Silber gab es noch über 200m Freistil und 200m Rücken. vÜber 400m Freistil war Johanna Gölder ebenfalls so schnell wie ihr Vereinskamerad Tom Gentner und auch sie stieg als Siegerin aus dem Wasser, nach 4:53min war das Rennen beendet. Platz zwei belegte sie über die längste Freistilstrecke im Becken – 1500m. Nach 19:27 Minuten (min) schlug sie an und war um über eine halbe Minute schneller als je zuvor. Sie kommt wie ihre Vereinskameradin Vivien Jocham sehr gut mit den langen und mittleren Distanzen in der Freistillage zu Recht.

Ihr Bruder Valentin Gölder (Jahrgang 2009) hatte sieben Starts in Erlangen und schwamm dreimal persönliche Bestzeit. Er freute sich über 50m Freistil in 33,35sek, über 200m Lagen in 3:20,95min und 200m Freistil in 2:45,10min. Er war der jüngste männliche Schwimmer im Aalener Team. Ebenfalls Jahrgang 2009 ist die jüngste weibliche Starterin der Aalener Sportallianz, Julia Merkel. Sie fuhr nach fünf Starts mit vier Bestleistungen nach Hause und schwamm zum ersten Mal unter 3 Minuten über 200m Freistil, 2:59,59min. Sie zeigte ihre Vielseitigkeit und startete über 50m Brust in 45,93sek, 50m Schmetterling in 40,82sek und Freistil-/ und Rückenstrecken. Über 100m Rücken landete sie auf dem achten Platz.

Die fünf Jahre ältere Schwester Miriam Merkel gewann Bronze für ihre Leistung über 100m Brust in 1:27,44min und steigerte sich um 2,5 Sekunden über 100m Freistil auf 1:09,17. Fünf Starts und vier Bestzeiten war ihre Bilanz in Erlangen. Der älteste im Team der Aalener Matthias Oppold war mit seinen zwei neuen Bestzeiten sehr zufrieden. Er schwamm 200m Lagen nun in 2:31,34min, um zwei Sekunden schneller als zuvor. Auch seine Lieblingsstrecke 50m Brust konnte er unter 33 Sekunden beenden und hatte 32,85 am Anschlag stehen. Silber und Bronze nahm er für die beiden mittleren Strecken 200m Brust und Freistil mit. Fünfmal am Start und fünfmal neue Bestleitungen aufgestellt – dies gelang in Hannover Benedikt Uhl. Noch dazu Bronze über 400m Freistil und die 50m Freistil ist er in 26,73 geschwommen.