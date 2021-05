Aalener Schwimmer auf dem Weg nach oben

Wieder konnte ein Wettkampf auf der Langbahn (50 Meter m) bei den Schwimmern der Aalener Sportallianz stattfinden. Dieses Mal fuhren vier Wettkämpfer zum Freundschaftswettkampf ins hessische Kleinostheim. Am Start Vanessa Dambacher, Tom Gentner, Johannes Klier und Darija Schiele. Vanessa Dambacher verbesserte erneut ihr 100 m Freistilrennen und blieb eine halbe Sekunde unter der Einminutengrenze. Viermal verbessert Johannes Klier seine Bestleistungen.

„Auf einem guten Weg befinden wir uns mit allen Schwimmern, die derzeit trainieren dürfen“, zieht der ASA Trainer Peter Rothenstein sein erfreuliches Resümee. Auf Grund der Corona-Verordnung dürfen nur diejenigen trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, die mindestens dem Landeskader angehören. Und so gehört seit kurzem der zwölfjährige Johannes Klier zum Kader. Nach langer Trainingspause war dieser Wettkampftag seine Premiere. Etwas nervös, aber im Training sehr fokussiert, meint Peter Rothenstein über seinen jungen Schwimmer, verbessert sich Johannes Klier in allen vier Rennen deutlich. In seiner Lieblingsschwimmlage Brust war er über 100 m mit schnellen 1:41,08 Minuten (min.) in den Wettkampf eingestiegen. Auf der halbierten Strecke schlug er nach 44,50 Sekunden (sek.) am Beckenrand an. 35,94 sek. war er beim 50 m Freistilsprint unterwegs. Zu guter Letzt freute er sich über die Verbesserung um zwölf Sekunden auf der langen 200 m Bruststrecke.

Letzte Woche freute sich Vanessa Dambacher, dass sie zum ersten Mal auf der Langbahn über 100 m Freistil unter einer Minute blieb. In Kleinostheim war sie nochmals zwei Zehntel schneller und steht nun mit 59,59 sek. in den Ergebnislisten. Trotz der harten Trainingswoche verbessert sie sich auf ihrer Lieblingsstrecke und zeigt damit, dass sie viel mehr kann. Ihr erster Start ging über 200 m Lagen. Auf der Vielseitigkeitsstrecke blieb sie nur eine halbe Sekunde über ihrer Bestzeit hängen und nach 2:35,03 min. war sie am Ziel. Die Freistilsprintbahn war nach 27,80 sek. zu Ende. Über die 200 m Freistil merkte sie die harte Trainingswoche und schwamm zum Schluss 2:15 min.

Bei ihrer Vereinskameradin Darija Schiele machte sich ebenfalls die harte Trainingswoche bemerkbar. Sie hatte fünf Starts auf dem Programm und war bei ihrem ersten Start über 50 m Schmetterling nach 30,41 sek. wieder an der Beckenwand. Über die 100 m Freistil war sie 1:04,95 min. unterwegs. Auch als Rückenschwimmerin im Wasser schlug sie nach 1:14 min. über 100 Rücken an. Sie sprintete in der Freistillage die Bahnlänge in 29,13 sek. Zum Abschluss des Wettkampfes sprang sie über 100 m Schmetterling ins Wasser und benötigte 1:12 min.

Für Peter Rothenstein war dies ein Testwettkampf bei dem es bei jedem einzelnen um die Standortbestimmung ging und das Training in der Woche davor sehr intensiv geschwommen wurde und teils mit Krafttraining unterstützt wurde.

Somit waren auch bei Tom Gentner keine Bestleitungen drin. Diese werden sich erst in ein paar Wochen nieder schlagen. Tom Gentner kraulte die 100 m Freistil in 1:08,16 min., sieben Zehntel über Bestzeit. Als Rückenschwimmer ist er immer gern im Wasser und schwamm 100 m Rücken in 1:17 min. Den 50 m Freistilsprint beendete er in 31,13 sek. und über 50 m Rückensprint stoppte die Uhr nach 35,84 sek.

Die gezeigten Leistungen zeigen alle nach oben. Weitere tolle Zeiten werden folgen, dessen ist sich ihr Trainer sicher.