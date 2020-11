Aalener schreibt neues Lied für „Weihnachten im Schuhkarton“

Bereits im Herbst vergangenen Jahres nahm der Aalener Ben Crane auf Anfrage des Regionalleiters von „Weihnachten im Schuhkarton“ die Herausforderung an, ein Lied für die weltweit tätige Organisation zu komponieren. Crane kann mit mehr als 70 selbstgeschriebenen Songs und drei mit seiner Band Casting Nets veröffentlichten CDs viel Erfahrung vorweisen.

Das Aktionslied beginnt mit dem Refrain „Weihnachten im Schuhkarton darauf freuen wir uns schon, auf Geschenke, groß und klein, was wird wohl in deinem sein?“ Dann beschreibt es in vier Strophen den Werdegang eines Päckchens, von der Verpackung bis zur Dekoration. „Von den Helfern kontrolliert, dann sortiert und weitergeschickt“ heißt es in der zweiten Strophe. Dabei wird auf die Sammelstellen Bezug genommen, an denen die Päckchen unter anderem wegen zollrechtlicher Bestimmungen durchgesehen werden und dann ihren Weg in Richtung Osteuropa antreten. In Strophe drei geht es um die Freude der Kinder beim Entgegennehmen ihrer Päckchen und Strophe vier nennt den Grund, warum „Weihnachten im Schuhkarton“ seit 24 Jahren insgesamt mehr als acht Millionen Päckchen verteilt hat.

Wie die Verantwortlichen der Aktion mitteilen, will Tanzlehrer Sebastian Buchwald von der Tanzschule Brigitte Rühl eine Choreografie zu dem Song schreiben und diese mit seinen tanzbegeisterten Kids einzuüben. Und auch bei Crane habe bereits eine Erzieherin nach den Noten gefragt, weil sie das Lied mit ihren Kindern einstudieren möchte. Wer nun neugierig geworden ist, kann den Song auf Youtube suchen.