Aalener schenkt Straßenhunden aus Rumänien ein neues Zuhause

Fans der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kennen ihn als Physiotherapeuten, der die Fußballspieler der ersten und zweiten Mannschaft außerhalb des Rasens behandelt. Hundebesitzer kennen ihn als Tierliebhaber, dem die Vierbeiner über alles gehen. Anfang des Jahres hat Frank Metz den gemeinnützigen, eingetragenen Verein „Hund & Co – Mercy for animals“ gegründet. Sein Ziel ist es, Straßenhunden aus Rumänien ein neues Leben zu schenken und für sie ein liebevolles Zuhause zu finden.

Ein Leben ohne Hund kann sich Frank Metz, der mit dem besten Freund auf vier Pfoten aufgewachsen ist, nicht mehr vorstellen. Nach Rex, einem Schäferhund-Colli-Mischling, der Schäferhündin Hasi, der Bracke Max und dem Labrador Hugo ist seit drei Jahren Totti sein treuer Begleiter, der sein Leben und das seiner Frau Gabi bereichert. Der Rüde war auch der Grund, sich künftig für Streuner in Rumänien einzusetzen.

„Warum will mich keiner? Weil ich so groß bin?...“ So begann der Post auf Facebook, den die Tierschutzorganisation Ador Arra einstellte und auf den das Ehepaar Metz aufmerksam geworden ist. Die Geschichte des Podenco-Herdenschutz-Mischlings, der misshandelt wurde und völlig abgemagert in dem Shelter (Tierheim) am Stadtrand von Bukarest angekommen ist, hat unser Herz erweicht, sagt Frank Metz, der damals noch um seinen verstorbenen Labbi Hugo trauerte.

Erfahrungen mit Hunden aus dem Tierschutz hatten er und seine Frau nicht. Trotzdem spielten sie mit dem Gedanken, den Rüden als Familienmitglied bei sich aufzunehmen. Um ihn vorher kennenzulernen, flogen die beiden im September 2019 in die rumänische Hauptstadt. Das erste Treffen fand in einem Stadtpark statt, erinnert sich der 53-Jährige. Bereits nach fünf Minuten sei klar gewesen, dass der Rüde ins Hause Metz einziehen wird.

Seit fast drei Jahren teilt Totti Tisch und Bett mit seinen Besitzern. „Er war auch der Grund, dass wir uns für Straßenhunde in dem immer noch armen Land engagieren wollten“, sagt der aus der Pfalz stammende und seit 2007 in Aalen lebende Physiotherapeut, der in der Krankengymnastikpraxis Kiesling arbeitet und nebenher die aktiven Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach betreut.

Auf Initiative seiner Frau wurde Ende Januar schließlich der Verein „Hund & Co – Mercy for animals“ ins Leben gerufen, der mittlerweile 30 Mitglieder zählt. Viele davon seien seit Längerem in verschiedenen Organisationen tätig und bündelten nun im Verein ihr Wissen, um Tieren dort zu helfen, wo es nötig sei, sagt Metz, der als Vorsitzender agiert. „Wir wissen, dass wir nicht alle Tiere retten können, aber denen, den wir helfen können, helfen wir auch.“

Um gemäß des Paragrafen 11 des Tierschutzgesetzes Hunde aus Rumänien weitervermitteln zu dürfen, sei vonseiten des Veterinäramts des Landratsamts eine Genehmigung erforderlich gewesen. Um eine solche zu bekommen, hat der 53-Jährige eine Ausbildung in der Hundeakademie in Köln gemacht und diese mit einer Prüfung abgeschlossen. Der eingereichte Antrag sei nach weiteren Prüfungen und Gesprächen vom Veterinäramt positiv beschieden worden, sagt Metz, der die Behörde und die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft der dort beschäftigten Mitarbeiter ausdrücklich lobt.

In erster Linie unterstützt der Verein „Hund & Co – Mercy for animals“ den von Cristina Icleanu privat betriebenen Shelter am Rand von Bukarest. Derzeit sind dort zwischen 80 und 100 Hunde untergebracht. Um diese neben der Büroarbeit zu versorgen, werde die engagierte Rumänin von zwei Helfern unterstützt. Die meisten der Vierbeiner seien Fundhunde, die in einem katastrophalen Zustand ankämen, ab und an kämen auch Vierbeiner aus einer Tötungsstation hierher. Auch im Müll entsorgte Welpen oder solche, die in ein ausgehobenes Grab auf einem Friedhof geworfen wurden, würden hier aufgepäppelt und dann in ein liebevolles Zuhause vermittelt.

Bei der Vermittlung mit im Boot ist Cristina Icleanu, sagt Metz. Sie kenne alle Vierbeiner aus dem Effeff und wisse, welche Voraussetzungen im neuen Heim erfüllt werden müssen. Das richtige Heim für die Hunde zu finden, ist auch dem 53-jährigen Wahl-Aalener wichtig. Neben der Information der künftigen Besitzer über das Schicksal der Hunde und ihre Charaktere sei es ihm wichtig zu wissen, wo die Vierbeiner landen. „Bei allen Hunden, die bislang durch meine Hände gegangen sind, besteht nach wie vor Kontakt zu den Besitzern.“ Eine Vermittlung von Hunden „auf Teufel komm raus“ kommt für Metz nicht infrage. Kranke und alte sowie traumatisierte Hunde würden in dem Shelter in Rumänien bleiben. Zu groß sei die Gefahr, dass diese nach einem kurzen Aufenthalt wieder zurückgegeben werden.

Einmal im Jahr fliegen er oder andere Mitglieder des Vereins nach Bukarest, um zu schauen, ob die Spendengelder auch zweckmäßig verwendet werden. Neben der Versorgung der Vierbeiner mit Futter würden die Kosten für deren medizinische Untersuchungen und Impfungen zu Buche schlagen. Immer wieder müssten auch Reparaturen in Auftrag gegeben werden, um den Shelter in Schuss zu halten. Ein neues Tierheim sei bereits in Planung.

Das Engagement der Vereinsmitglieder beschränkt sich nicht nur auf das Projekt in Bukarest. Auch andere Tierschutzorganisationen würden unterstützt. Geld sei im Ostalbkreis bislang unter anderem in die Wildtierauffangstation in Göggingen geflossen. „Wir wollen dort helfen, wo es nötig ist“, sagt Metz. „Dafür sind wir jedoch auf Spenden angewiesen.“

Finanziell unterstützt wird der Verein von den Inhabern des Reichsstädter Café, Markus Schäffler und Björn Ulrich, die mit Pünktchen und Anton zwei Hunde besitzen, die sie aus dem Tierheim Dreherhof zu sich genommen haben. „Uns war es wichtig, einer Organisation unter die Arme zu greifen, die sich für das Tierwohl einsetzt und bei der das Geld eins zu eins auch dort ankommt, wo es benötigt wird“, begründet Schäffler die finanzielle Unterstützung. Um Gelder einzuspielen, plant der Verein künftig auch Aktionen. Den Auftakt machte das Benefizspiel der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen die Sportgemeinschaft Burgberg-Hohenmemmingen am 8. Juli, bei dem alle Eintrittsgelder dem Verein zugutegekommen seien.

Die meisten schätzen das Engagement von Frank Metz, seiner Frau Gabi und ihren Mitstreitern. Mitunter werde der 53-Jährige aber auch von Menschen angefeindet, die für Tiere nichts übrig haben. „Diese müssen nicht gutheißen, was wir machen. Doch wenn jeder etwas Gutes macht, egal in welcher Form, wäre unsere Welt ein Stück weit besser.“ Auch von so manchem Hundehalter habe er schon Kritik geerntet. „Warum muss man Hunde aus dem Ausland nach Deutschland vermitteln, wo auch hier die Tierheime voll sind?“ Die Frage lässt sich Metz gefallen. Jedoch nicht von Haltern, die ihre Hunde von einem Züchter bezogen haben.

In der Frage Zuchthund oder Tierschutz- und Tierheimhund scheiden sich ohnehin die Geister. Metz appelliert dazu, einer armen Seele ein neues Zuhause zu schenken, anstatt auf einen überzüchteten Modehund zurückzugreifen. „Es gibt so viele Vierbeiner, die ankommen wollen.“ Noch mehr Hunde per Zucht in die Welt zu setzen, sei nicht zielführend, sagt der 53-Jährige, der sich auch für die Kastration von Straßenhunden einsetzt. Auf der anderen Seite sei in manchen Bereichen ein Zuchthund unabdingbar, der für seine Aufgaben ausgebildet wird. Als Schutzhund, als Blindenhund, als Rettungshund oder gar als Diabetikerwarnhund seien Straßenhunde nicht geeignet.

Unterm Strich zählt für Metz, dass jeder Halter verantwortungsvoll mit seinem Vierbeiner umgeht. „Behandeln Sie Ihr Haustier am besten so, dass Sie im nächsten Leben ohne Probleme auch mit vertauschten Rollen klarkommen“, zitiert er Hape Kerkeling. Dessen Spruch ziert auch die Titelseite der Homepage des Vereins.

Verein ist auf Spenden angewiesen

Der Verein „Hund & Co – Mercy for animals“ ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wer spenden möchte, kann dies unter folgendem Konto bei der Kreissparkasse Ostalb tun: DE65 6145 0050 1001 3117 73. Darüber hinaus würde sich der Vorsitzende Frank Metz über weitere Mitglieder freuen. Der Beitrag für Einzelmitgliedschaft beträgt im Jahr 48 Euro, Familien ab drei Personen bezahlen 120 Euro. Möglich ist es auch, eine Patenschaft für einen Hund in Rumänien zu übernehmen. Mit 35 Euro im Monat ist ein solcher voll versorgt. Auch Teilpatenschaften für 17,50 Euro sind möglich. Überdies kann auch einmalig eine Namenspatenschaft finanziert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.hundundco-aalen.com. Wer Fragen hat, kann sich auch per Telefon 0170 / 2044740 oder per E-Mail an info@hundundco-aalen.com an Frank und Gabi Metz wenden.