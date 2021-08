Aalener Schauspielerin zu Gast bei RTL-Serie

Die Aalenerin Lisa Küppers ist am 9. September in der RTL-Serie „Unter Uns“ zu sehen. Dort spielt sie die Rolle der Angelika Köhler. Sie stand bereits im vergangenen Jahr bei „Unter uns“ vor der Kamera: „Ich wurde am Set super herzlich empfangen und habe mich mega gefreut, alle wiederzusehen! Wir waren tatsächlich in Feierstimmung, das Wetter war gut und die Location war sehr schön. Nur zum Ende hin haben die hohen Schuhe angefangen zu drücken.“

Lisa Küppers wurde am 20. September 1999 in Aalen geboren. Parallel zu ihrem Abitur startete sie ihre Karriere. Nach der Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) im Jahr 2016, übernahm sie eine Hauptrolle bei der Nickelodeon-Serie „Spotlight“. Zudem spielte sie unter anderem bei „Krass Schule - Die jungen Lehrer“ (RTLII) und den Kinofilmen „Misfit“ (2019), „Kartoffelsalat 3 – Das Musical“ (2020) und „Takeover – Voll Vertauscht“ mit.

Auch als Sängerin ist sie erfolgreich und veröffentlichte ihre eigenen Songs. Auf Instagram sie eine Million Follower, die Lisa täglich an ihrem Leben teilhaben lässt.