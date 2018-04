Maria Reichmuth vom Schubart-Gymnasium ist Finalistin beim deutsch-französischen Redewettbewerb. In hervorragendem Französisch und mit viel Elan und Charme hat sie sich in Stuttgart für das Finale des deutsch-französischen Redewettbewerbs des Lion’s Clubs International qualifiziert — unterstützt von Französischlehrerin Claudia Schmid. Das Finale ist am 21. April in Marbach. Foto: Schubart-Gymnasium