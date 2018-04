Aalener Schüler von verschobener Prüfung nicht begeistert

Die Deutsch-Prüfungen der Realschul-Abschlussklassen sind verschoben worden. Nachdem Unbekannte in Bad Urach den Umschlag mit den Deutsch-Aufgaben geöffnet haben, wurden die Abschlussprüfungen landesweit vom Mittwoch, 18. April, auf Freitag, 27. April, verschoben. In Aalen sind etwa 265 Schüler davon betroffen.

Für die Schüler kann sich dieser unfreiwillige Aufschub negativ auswirken. Das Fach Deutsch sei für die Schüler nicht so angstbesetzt wie Mathe oder Englisch, sagt Heike Rieger-Schlenkermann, Rektorin der Galgenbergrealschule. Daher habe sich der Ablauf der Prüfungen bewährt, das positiv besetzte Fach als erstes zu prüfen. „Das nimmt den Schülern die erste Aufregung.“ Wenn die Schüler nun mit dem unvorhergesehenen Ablauf konfrontiert werden, sei das eine gänzlich ungewohnte Situation, die für aufgeregte Schüler eine hohe Herausforderung sei.

Begeistert seien die Schüler auch an der Kocherburg-Realschule nicht gewesen, erzählt Rektorin Anita Stark. Sie hatte den Schülern gestern Früh die Neuigkeit eröffnet. „Für sie verschiebt sich jetzt alles ein bisschen weiter nach hinten.“ Die Kocherburg-Realschule habe in der Zeit aber glücklicherweise noch keine Abschlussfahrten geplant, wie das bei anderen Schulen der Fall sei.

Schulen müssen versiegelte Umschläge zurückschicken

Für die Schulen fällt ein zusätzlicher Aufwand in der Verwaltung an: Sie müssen die versiegelten Aufgaben zurück an das Regierungspräsidium schicken. „Keiner hier hat die Draufsicht, was denn die Aufgaben gewesen wären“, sagt Rektorin Rieger-Schlenkermann. Die neuen Aufgaben werden gedruckt und exakt in der Stückzahl der angemeldeten Prüflinge an die Schulen geschickt.

Dass die Nachtermin-Aufgaben, welche die Schüler jetzt als reguläre Aufgaben am 27. April bekommen, schwerer seien, sei Humbug. „Die Schwierigkeit wird ganz individuell wahrgenommen“, sagt Rieger-Schlenkermann. „Was der eine als nicht gelungen angesehen hätte, hätte einem anderen vielleicht sehr gelegen.“

Als Lektüre haben die Schüler dieses Jahr „Meine Schwester Sara“ von Ruth Weiß gelesen, alternativ können Fragen zu „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bertolt Brecht beantwortet werden. Das Rahmenthema lautet „Flüchtlinge bei uns – Aufgabe und Chance für alle Beteiligten?!“. Dazu haben die Schüler ein Kompendium erstellt, die sie vorab abgeben mussten. „Diese Quellensammlung könnten wir jetzt wieder zurückgeben.“ Damit hätten die Schüler immerhin noch einige Tage Zeit für die Vorbereitung.

Am Mittwoch Unterricht statt Deutsch-Prüfung