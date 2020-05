Aalener Schüler starten ins Abitur

Die ersten Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen sind geschafft. Am Montag starteten die Abiturienten der Gymnasien der Stadt Aalen mit Spanisch und Italienisch in die schriftliche Prüfungsphase. Am Mittwoch stellten sich dann 151 junge Erwachsene fünf Stunden lang dem Deutsch-Abitur – so auch 71 Schüler am Schubart-Gymnasium (unser Foto). Sie betraten das Schulhaus zwar mit Mund-Nasen-Schutz, durften diesen aber während der Prüfung abnehmen. Los ging es um 9 Uhr in der Aula und zwei Klassenzimmern, nachdem die per E-Mail versandten Prüfungsaufgaben ausgedruckt waren, so Schulleiterin Christiane Dittmann. Entscheiden mussten sich die Schüler zwischen einem Vergleich der Lektüren „Der goldene Topf“ von E.T.A. Hoffmann mit dem Werk „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse, einem Vergleich zweier Gedichte, eines von Conrad Ferdinand Meyer und eines von Stefan George, einem Essay zum Thema Handschrift, einer Erörterung zur „Blase“ im Internet und einer literarischen Interpretation von Kurzprosa. Die letzte Prüfung zum Haupttermin wird Latein am 29. Mai sein. Vom 16. bis zum 26. Juni findet dann der Nachtermin statt, für den sich am SG acht Schüler angemeldet haben.