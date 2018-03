Aalener Schüler dealt und gerät an verdeckten Ermittler.

Wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln hat das Jugendschöffengericht in Ellwangen am Montag einen 20-jährigen Schüler aus Aalen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht verhängte eine Vorbewährung.

Der 20-Jährige, der bislang keine Vorstrafen hatte, war in dem Prozess geständig und räumte die Rauschgiftgeschäfte im Raum Aalen, Oberkochen und Ellwangen in der Zeit von Mitte 2016 bis Januar 2017 ein. Auf diese Weise hatte er seinen eigenen Drogenkonsum finanziert.

Der junge Mann verneinte allerdings, für diese Geschäfte eine Vermittlungsprovision erhalten zu haben. Was Richterin Dorothea Keck, dem Schüler nicht abnahm. „Erzählen Sie hier doch keine Märchen“, ermahnte die Richterin. Und betonte: „Sie sollten das Gericht nicht für ganz dumm verkaufen.“

Sechs der insgesamt sieben Taten, die in dem Prozess angeklagt waren, liefen über einen verdeckten Ermittler. Gehandelt hatte der 20-Jährige dabei mit Amphetaminen, Ecstasy und LSD bis hin zu Marihuana. So lief beispielsweise ein Geschäft über 49 Gramm Marihuana, was 553 Konsumeinheiten entspricht, ein anderes Mal war von mindestens 150 Gramm Marihuana die Rede.

„Er hat viele Quellen gewusst“, sagte ein Kriminalhauptkommissar, der in der Verhandlung als Zeuge auftrat. Seit der Durchsuchung sei beim Angeklagten allerdings nichts mehr bekannt geworden.

Falsche Freunde

Jugendgerichtshelferin Katja Schiele berichtete, der Angeklagte habe seit seinem 16. Lebensjahr Drogen konsumiert und sei in einen falschen Freundeskreis geraten.

Staatsanwalt Dr. Jürgen Herrmann warf dem Angeklagten vor, aufgrund seiner guten Kontakte quasi als „Drehscheibe“ tief in die Betäubungsmittelszene in Aalen, Oberkochen und Ellwangen verstrickt gewesen zu sein. Der Staatsanwalt ging deshalb „ganz klar“ von schädlichen Neigungen aus und forderte eine Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. „Es bleibt eigentlich nur eine Jugendstrafe ohne Bewährung“, sagte er – auch, weil derzeit keine positive Sozialprognose für den Mann vorläge.

Herrmann sprach zudem von einer „fragilen Persönlichkeit“ und legte dem Angeklagten ans Herz, in die richtige Richtung abzubiegen: „Vorbewährung ist vielleicht der Königsweg.“ Damit bestehe die Möglichkeit, dass in sechs Monaten eine positive Prognose gestellt werden könnte und er eine Jugendstrafe auf Bewährung erhalte. Eine stationäre Suchttherapie indes wäre die letzte Möglichkeit. Angesichts des Drogenkonsums des Angeklagten sagte der Staatsanwalt: „Sie schweben in Gefahr, dass Sie sich irgendwann ganz wegbeamen.“ Der Angeklagte gab in der Hauptverhandlung zu, immer noch gelegentlich Cannabis zu konsumieren, „wegen der entspannenden Wirkung“. Schob jedoch danach: „Es ist es nicht wert. Ich akzeptiere, dass es vorbei ist.“ Der Verteidiger, Rechtsanwalt Markus Haintz, hielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr für ausreichend.

Skrupellos und gleichgültig

Die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts, Jugendrichterin Dorothea Keck, warf dem Angeklagten in der Urteilsbegründung Skrupellosigkeit und Gleichgültigkeit vor. Das Zeug, dass der Angeklagte auf den Markt geschmissen und verkauft habe, sei gefährlich. „Sie haben das ganze Chemielabor von vorne bis hinten durch“, sagte sie. In ihrem Strafmaß folgte sie letztlich der Forderung des Staatsanwalts. Der 20-Jährige wurde zudem einem Bewährungshelfer unterstellt, muss unverzüglich Kontakt zur Suchtberatung aufnehmen, jeglichen Drogenkonsum unterlassen und sich monatlichen Drogenscreenings unterziehen.