Aalener Rohrwanglauf: Robin Linten und Tanja Romul feiern den Sieg über zehn Kilometer

Der Rohrwanglauf ist zurück. Erstmals seit 2019 wurde dieser wieder ausgetragen – und organisiert von den Leichtathleten und Triathleten der Aalener Sportallianz. Entsprechend gut gelaunt waren die rund 230 Läuferinnen und Läufer vor dem Start und auch der Wettergott meinte es gut mit ihnen: Sonne und rund zehn Grad.

Bei der 37. Auflage des Rohrwanglaufs standen insgesamt zwei Strecken zur Auswahl: über 5,4 und zehn Kilometer.Auf der zehn Kilometer langen Strecke setzte sich Robin Linten von der LSG Aalen durch. Nach 33:44 Minuten war er im Ziel – und fast zwei Minuten schneller als der Zweitpatzierte: „Es war ein super Lauf. Für Mitte November war das Wetter klasse, ebenso die Strecke. Es war nicht matschig. Da es allerdings ständig wellig ist, ist es ziemlich anstrengend. Es bergauf und bergab", so der Sieger Robin Linten. Für den LSGler stehen in diesem Jahr noch weitere Laufveranstaltungen an: „In zwei Wochen laufe ich die deutschen Crossmeisterschaften im niedersächsischen Löning. Dann plane ich noch beim Schnaitheimer Nikolauslauf mitzumachen", berichtete Linten. Das Podest bei den Herren über zehn Kilometer komplettierten Marius Gelbing (TSG Söflingen/35:41 Minuten) und Steffen Krebs (Kreissparkasse Ostalb/36:33).

Tanja Romul siegt souverän

Bei den Frauen siegte souverän Tanja Romul vom SSV Ulm. 42:03 Minuten benötigte sie. „Es hat viel Spaß gemacht. Es war eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Es war toll zum Laufen und alles toll organisiert. Ein großes Dankeschön an die Organisatoren", berichtete Tanja Romul. Für sie persönlich war der Wendepunkt der härteste Abschnitt: „Für den Kopf war das etwas schwierig. Ich wusste, dass ich den Berg, den ich jetzt gerade runterlaufe, auf der anderen Seite wieder hochlaufen muss. Gleichzeitig war es eigentlich aber auch cool, weil man viel Zuspruch von den Läufern bekommen hat, die einem entgegengekommen sind", so Tanja Romul. Bis zum Ende des Jahres werden bei ihr noch Läufe wie der Nikolauslauf in Schnaitheim und der Silvesterlauf in Mergelstetten anstehen. Auf den Plätzen zwei und drei bei den Damen landeten Maike Fetzer (Team Wrestler Sport/43:29 Minuten) und Nadine Lichtmaneker (Neresheim/44:57 Minuten).

Laufschuhe statt Mountainbike

Simon Gegenheimer, Mountainbike-Weltmeister im vergangenen Jahr, schnürte zusammen mit seinem Teamchef Steffen Thum vom Aalener Racingteam die Laufschuhe. Beide gingen über die zehn Kilometer an den Start: „Wir waren hier, um ohne Leistungsdruck Sport zu machen. Es war ein super cooler Tag. Die Stimmung war gut, die Leute waren gut drauf und wir hatten richtig viel Spaß. Man konnte sehen, dass Sport nicht immer nur gewinnen ist. Sonst ist das bei uns schon so – aber heute konnten wir Sport einfach machen, weil es uns Spaß macht", so Steffen Thum.

Beim Lauf über die 5,4 Kilometer gingen wieder viele Schülerinnen und Schüler der Technischen Schule Aalen an den Start. Den Sieg schnappte sich dabei Jakob Hees (VfL Waiblingen/19:00 Minuten) vor Marius Rettenmeier (Sparda-Team Rechberghausen/19:38 Minuten) und Sven Lorenz (TSG Söflingen/20:03 Minuten). Finja Gügel (DJK-SG Wasseralfingen/22:26 Minuten) wurde Gesamtvierte und war somit die schnellste Dame.

Etwa 50 Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf

Für einen reibungslosen Ablauf des Rohrwanglaufs sorgten knapp 50 Helferinnen und Helfer der beiden Abteilungen Leichtathletik und Triathlon der Aalener Sportallianz. Mitorganisator Christian Weber zog ein sehr positives Fazit. „Es war sehr schön, nach dieser langen Zeit endlich wieder den Rohrwanglauf auszutragen." Auch im kommenden Jahr wolle man an der frühen Startzeit 11 Uhr festhalten, da kaum Fußgänger im Rohrwang unterwegs waren.