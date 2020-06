Aalener Reisebusse rollen vorerst noch nicht

Reisebusse auf Sternfahrt durch Berlin

Reisebusunternehmen haben am Mittwoch in Berlin demonstriert, um auf ihre heikle Lage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Unter den rund 1000 Fahrzeugen waren auch Busse aus dem Ostalbkreis, beispielsweise die Reisebusunternehmen Beck und Schubert, OVA, Grötzinger und Köppel. Sie alle nahmen an der Sternfahrt zum Brandenburger Tor und an der darauffolgenden Kundgebung teil