Aalener Rathaus öffnet wieder

Die Stadtverwaltung Aalen kehrt ab Montag, 27. April, zum regulären Betrieb für die Bürger zurück. Das bedeutet, das Bürgeramt, Standesamt sowie das Amt für Zuwanderung und Integration stehen wieder ohne Terminvereinbarung im Erdgeschoss des Rathauses zur Verfügung und die Tourist-Information in der Reichsstätter Straße hat wieder geöffnet. Dennoch werden alle Bürger gebeten, generell zu prüfen, ob ihr Anliegen nicht auch kontaktlos online oder telefonisch erledigt werden kann.

Um vor Ort den notwendigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten, werden im Erdgeschoss Wartemarkierungen angebracht. Der gemeindliche Vollzugsdienst lenkt die Besucher und verteilt Wartemarken für die Aufrufanlage.

Dadurch wird auch sichergestellt, dass sich nicht mehr als 30 Personen gleichzeitig im Foyer des Rathauses aufhalten. Zum Schutz der Mitarbeiter und Bürger wurden in den Beratungsbereichen Plexiglasscheiben als Trennung angebracht. Besucher des Rathauses und der Tourist-Information müssen eine Alltagsmaske tragen und sind angehalten, den Mindestabstand einzuhalten und die Hände an den bereitgestellten Spendern zu desinfizieren.

Für sämtliche anderen städtischen Ämter ist eine vorherige Terminvereinbarung via Telefon oder per E-Mail erforderlich. Das gilt auch für die Bezirksämter und Geschäftsstellen in den Ortschaften, die ab 4. Mai wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.