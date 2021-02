Aalener Profi-Mountainbiker startklar für neue Saison

Das Deutsche Mountainbike Racingteam aus Aalen ist bereit für die Weltcupsaison 2021. Die ersten Profirennen des Weltradsportverbandes UCI werden von den Sportlern aktuell in Italien und Israel bestritten.

Die Vorzeichen hierfür stehen gut und in Sachen Routine scheint das Jahr 2021 deutlich normaler zu werden als 2020. Der Weltradsportverband UCI verkündete, dass Profirennen nahezu global dem Zeitplan entsprechend stattfinden können. Man habe aus 2020 gelernt, sich mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten an die Situation angepasst und sei sehr zuversichtlich, dass die Profisport-Wettkämpfe allesamt zu den geplanten Terminen stattfinden werden. Dieser Fahrplan wird bestätigt, da sowohl in Israel, wie auch in Italien inzwischen die nationalen UCI Serien beginnen und von internationalen Starterfeldern der Profis genutzt werden.

So beendete Gali Weinberg das erste Rennen in Israel direkt auf dem Siegerpodest und konnte durch Platz drei, UCI-Punkte für ihr Team einfahren. Die anderen Athleten des Mountainbike Racingteams befinden sich derzeit in Italien. In Finale Ligure werden auf den Strecken von Mailand-Sanremo die Grundlagenkilometer gelegt und Belgier Rob Vanden Haesevelde freut sich auf die ersten Renneinsätze für sein neues Team: „Die Bedingungen in Italien sind sehr gut, wir haben Sonnenschein, 15 Grad und können sowohl mit dem Straßenrad, wie auch dem Mountainbike hier in die Berge. Kommende Woche startet die Internazionale Italia Serie in Andora und wir werden ein Starterfeld antreffen, welches sich mit Kerschbaumer, Weltmeister Sarrou, Ex-Europameister Froster und vielen mehr wie ein kleiner Weltcup liest. Ich bin heiß darauf zeigen zu können, was ich schon drauf habe“, so Rob Vanden Haesevelde. Auch Marion Fromberger, Steffen Thum und Simon Gegenheimer sind in Italien und spulen hier ihre Kilometer ab.

Die beiden routinierten Herren halten sich jedoch in Sachen Ergebnisse noch etwas mehr zurück: „Die Saison wird keine kurze, alle sind aktuelle sehr motiviert, aber wir haben erst Februar, die ganz großen Rennen des Weltcups kommen später. Steffen und ich sind dieses Jahr bereits in sehr guter physischer Verfassung, das zeigen sowohl die medizinischen Checks aus Füssen, wie auch unser eigenes Körpergefühl. Am Ende geht es eben nicht darum, die Internationale d’Italia zu gewinnen, sondern einen Weltcup. Da merkt man teamintern schon Unterschiede in Sachen Gelassenheit zwischen den routinierten Sportler, die bereits einen Gesamtweltcup gewonnen haben und den wilden young-guns. Aber die Mischung macht uns so erfolgreich“, so Simon Gegenheimer.