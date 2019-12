Aalener Polizei landet Facebook-Hit: Von einem unbekannten Täter mit roter Mütze

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum 6. Dezember in das Polizeipräsidium Aalen eingedrungen und hat sich an den Schuhen der Polizisten zu schaffen gemacht. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitagmorgen, Nikolaustag. Mit einem humorvollen Bericht hat das Präsidium Aalen einen viralen Hit gelandet, der vor allem in den sozialen Netzwerken verbreitet wird.

Dem Bericht nach soll ein eifriger Beamter, der „unter seniler Bettflucht leidet“ und deshalb bereits gegen 3 Uhr seinen Dienst antreten wollte, überraschte den ganz in rot gekleideten Mann. Der Einbrecher, es soll sich um einen in die Jahre gekommenen Herr mit weißem Bart handeln, flüchtete in Richtung Stadtmitte und verlor hierbei seine rote Kopfbedeckung.

Gegenstände wurden aus dem Präsidium nicht entwendet, allerdings hatte der Täter Nüsse und Schokolade auf der Flucht verloren.

Die sofort alarmierte Kriminalpolizei sicherte die rote Mütze und veranlasste eine DNA-Untersuchung beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. In der Nacht gingen weitere zahlreiche Anrufe besorgter Bürger ein, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit richtete umgehend die „Soko Mütze“ ein.

Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum bärtigen Täter oder dessen Absicht geben kann, wird gebeten, dies der Polizei mitzuteilen. Gerne über die sozialen Medien. Bei Facebook beispielsweise zeigen etliche Kommentare von Usern, dass der Mann auch bei ihnen zugeschlagen hat. Bei fast allen hatte er es auf die Schuhe abgesehen. Ein Serientäter?