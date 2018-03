Aalener Polizei erhält Verstärkung auf vier Pfoten

Die Hundestaffel des Polizeipräsidiums Aalen hat Verstärkung bekommen. Wie die Polizei auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, heißt die neue Kollegin auf vier Pfoten Ginyah vom Streitwald und ist eine Malinois-Hündin.

Mit 8 Wochen wurde sie von ihrer Hundeführerin Claudia Dieth beim Züchter abgeholt und durfte sich die ersten Tage erst einmal an das neue zu Hause in der Familie gewöhnen. Inzwischen hat sie kleine Lerneinheiten. Außerdem wird sie von ihrer Hundeführerin auch an ihre Umwelt gewöhnt.

Als Polizeihund muss sie an verschiedene Umgebungen und Umwelteinflüsse, beispielsweise Bahnhof, Menschenansammlungen, über Gitter laufen und Lärm, gewöhnt werden.