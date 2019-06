Die Papierfabrik Palm kann mit dem Bau von wesentlichen Teilen der geplanten neuen Papierfabrik in Neukochen starten. Das Aalener Familienunternehmen Palm hatte beim Regierungspräsidium Stuttgart eine Interimsgenehmigung beantragt. Sie wurde am 23. Mai erteilt. Somit ist am Montag Baubeginn gewesen. Einen offiziellen symbolischen ersten Spatenstich will das Unternehmen am kommenden Freitag vollziehen.

Fertigstellung bis 2022

Palm möchte am Standort Neukochen 500 Millionen Euro in eine neue Papierfabrik zur Herstellung von Verpackungspapieren investieren. Die neue Papierfabrik wird in den Jahren 2019 bis 2022 entstehen. Sie wird laut Unternehmen besonders energieeffizient und nachhaltig zukunftsfähige Verpackungspapiere herstellen und am Stammsitz Arbeitsplätze langfristig sichern.

Die jetzt vom Regierungspräsidium Stuttgart erlassene Interimsgenehmigung beschränkt sich im Wesentlichen auf die Kläranlage und auf den Rohbau der Papiermaschinenhalle. Dazu gehören auch das Kraftwerk und die Stoffaufbereitung, die zusammen mit dem Papiermaschinengebäude einen zusammenhängenden Komplex bilden. Die selbständigen Baukörper des Rollenlagers und des Rohstofflagers sind momentan von dieser Genehmigung ausdrücklich ausgenommen.

Firmen aus der Region bauen mit

Palm hat darüber hinaus die komplette Genehmigung zum Erstellen der Pkw- und der Lkw-Parkplätze erhalten. Ihre Neukonzeption soll die innerbetriebliche Logistik verbessern und zu einer spürbaren Entlastung des Durchgangsverkehrs in Unterkochen sorgen. In der Genehmigung enthalten ist auch der Neubau eines Pförtnerhauses am Eingang zum Betriebsareal.

Palm hat sich zum Ziel gesetzt, Aufträge bevorzugt an regionale Unternehmen zu vergeben. Den Bau der Kläranlage wird die Firma Traub aus Ebnat allein ausführen. Mit den Arbeiten für ein neues Wasserentnahmebauwerk hat sie im Rahmen einer gesonderten Genehmigung bereits vorab begonnen, was am ersten Baukran von außen sichtbar ist.

Für alle anderen Rohbauarbeiten einschließlich der umfangreichen Betonfertigteile ging der Auftrag an die Arbeitsgemeinschaft Traub aus Ebnat und Glass aus Mindelheim bei Memmingen. Die Firma Glass bringt spezielles Know-how bei der Errichtung von technisch komplizierten Papiermaschinenhallen mit. Sie hat dies auch bei der Errichtung der letzten Palm Papiermaschine in England bewiesen. Den Auftrag für den Bau der Parkplätze hat die Aalener Baufirma Rossaro erhalten.

Laut Firmechef Wolfgang Palm sollen die Baumaßnahmen in allen Bereichen unverzüglich beginnen. „Zwar liegen wir in unserem Zeitplan einige Wochen zurück. Wir werden dies aber problemlos durch entsprechende Anstrengungen und Beschleunigungen wieder aufholen. Der von uns geplante Zeitpunkt der Inbetriebnahme bleibt daher unverändert“, so Palm.

Endgültige Genehmigung läuft

Die Prüfung und Abwägung der Genehmigungsverfahren durch das Regierungspräsidium wird noch einige Monate in Anspruch nehmen. Die endgültigen Genehmigungen sind für September in Aussicht gestellt. Sie werden dann die vollständige Errichtung (komplette Baugenehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz) sowie den Betrieb der neuen Anlagen (Betriebserlaubnis) inkl. der wasserrechtlichen Genehmigungen umfassen.