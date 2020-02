Aalener nun im Stützpunkt daheim

Aufgrund ihrer besonderen Leistungen sind für die Wettkampfsaison 2020 erneut mehrere Aalener Athleten in den baden-württembergischen Landesjugendkader berufen worden. Wegen der hohen Leistungsdichte auf Landesebene und der hohen Zahl an Startplätzen für die nationalen Wettkämpfe in diesem Jahr erfolgte die Nominierung durch die Landestrainer erst Ende Januar. Für jüngere Athleten wurde eigens ein Sichtungslehrgang durchgeführt.

Für den Jahrgang 2004 ist es Ronja Funk, die das dritte Jahr in Folge im Landeskader ist. Sie konnte das Jahr 2019 mit dem Baden-Württembergischen Meistertitel der weiblichen Jugend B abschließen und war auch auf nationaler Ebene erfolgreich. Außerdem startete sie 2019 erstmals in einem europäischen Jugendcup. Im kommenden Jahr wird sie in der A-Jugend starten.

Jakob Schiefer, Jahrgang 2005, wurde ebenfalls Landesmeister in der B-Jugend und hatte mehre Finalteilnahmen im deutschen Jugendcup, auf dem er vergangenes Jahr erstmalig starten durfte. Er startet dieses Jahr erneut in der Jugend B.

Charlotte Schiefer, Jahrgang 2006, die zum zweiten Jahr in Folge Landesmeisterin der Jugend C wurde und wie ihr Bruder das erste Jahr nationale Wettkampferfahrung sammeln konnte, rückt vom Perspektivkader in den Kader auf. Sie startet im nächsten Jahr regional und national in der Jugend B.

Franka Funk (2007), wurde 2019 Zweitplatzierte in der Baden-Württembergischen Kids Cup-Serie der Jahrgänge 2007-2009. Nach eindrucksvollem Auftreten im Sichtungslehrgang vom Januar wurde sie in den Perspektivkader berufen.

Moritz Schiefer (2008) konnte sich 2019 auch gegen die ältere Konkurrenz durchsetzen und beendete das Wettkampfjahr ebenfalls mit dem Sieg in der Kids Cup-Serie. Auch im Sichtungslehrgang konnte er sein Können zeigen, so dass er als jüngster Athlet in den Perspektivkader berufen wurde.

Kader- beziehungsweise Perspektivkaderathleten nehmen an wöchentlichen Stützpunkttrainings in Stuttgart sowie an zusätzlichen Kaderlehrgängen teil und dürfen (ab Jahrgang 2007) auf allen Wettkämpfen des deutschen Jugendcups starten. Die Aalener Athleten gehören der Wettkampfgruppe des DAV-Aalen (Sektion Schwaben des DAV) unter Cheftrainer Günther Hadlik an.