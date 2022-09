Aalener Musiker schnuppern Berliner Luft

Das Städtische Orchester Aalen ist fünf Tage lang zu Gast in Berlin gewesen, um auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter sich in und um Berlin musikalisch zu präsentieren. Viele Eindrücke, drei Konzerte und ein sehr aufgeschlossenes Bundestagsmitglied sind den Musikerinnen und Musikern in bleibender Erinnerung geblieben.

Nach dem Abschiedskonzert am 1. September auf dem Aalener Marktplatz, welches im neuen Polo-Shirt-Outfit gespielt wurde, konnte unter lautem Applaus der Zuhörermenge im Anschluss der Oldtimer-Bus von Josef Albrecht aus Fachsenfeld mit den Instrumenten beladen werden.

Die Fahrt nach Berlin am darauffolgenden Tag führte das Orchester über Mödlareuth zum Besuch des Deutsch-Deutschen Museums. Während dort am frühen Morgen bereits erste Eindrücke aus der Geschichte Deutschlands gesammelt wurden, ging es um die Mittagszeit weiter nach Berlin. Josef Albrecht kutschierte die 50 Musikerinnen und Musiker sowie Begleitpersonen mit seinem Megaliner souverän nach und durch Berlin. Am Freitagabend in der Hauptstadt angekommen, besuchten einige der Musiker und Musikerinnen die Revue „Arise – Grand Show“ im Berliner Friedrichstadtpalast.

Am Tag darauf wurde Berlin mit einer Fahrt auf der Spree sowie zu Fuß besichtigt. Am Nachmittag ging es nach Brandenburg, wo das Orchester bei einem konzertanten Auftritt beim Götzer Musiksommer musikalisch Land und Leute kennenlernen durfte.

Am Sonntag stellte sich das Orchester im Kulturhaus Kruge vor, wo es im örtlichen Kultursaal ein 90-minütiges Benefizkonzert zur Unterstützung der Erhaltung des Kulturhauses gab. Besonderen Applaus verdienten sich die Musiker und Musikerinnen unter der Leitung von Chris Wegel natürlich mit dem bekannten Marsch „Berliner Luft“ von Paul Lincke.

Der interessanteste und kurzweiligste Tag war der Montag. Es ging schon sehr früh zum Reichstagsgebäude, wo bereits eine Führung durch das Parlament sowie die Reichstagskuppel auf das Orchester warteten. Nach einer Begegung mit Roderich Kiesewetter durfte ein Konzert vor dem Deutschen Bundestag nicht fehlen. Auch die CDU-Bundesschatzmeisterin Julia Klöckner war mit im Publikum. Im Anschluss kam Kiesewetter mit den Orchestermitgliedern bei einem frisch gezapften Aalener Löwenbräu ins Gespräch.

Am Dienstag ging die Fahrt über Dresden auch schon wieder zurück auf die Ostalb. Helmut Zemann hatte die Reise seit fast einem Jahr geplant. Ihm galt auf der Heimfahrt ein besonderer Dank.

Das Städtische Orchester spielt an den Reichsstädter Tagen zur Eröffnung an diesem Freitag ab18.30 Uhr und am Samstag von 15 bis 18 Uhr auf dem Gmünder Torplatz.