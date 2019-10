Zum ersten Mal ist am Sonntag in Aalen ein Blaulichtgottesdienst gefeiert worden. Der ökumenische Gottesdienst in der Stadtkirche stand unter dem Leitwort „Was für ein Vertrauen“. Anschließend präsentierten sich zahlreiche hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter der Blaulichtorganisationen auf dem Marktplatz. Am Marktbrunnen stellten auch viele Bürger eine Kerze ab. Foto. Schlipf