Aalener Müllauto fährt in Albanien

Auf Initiative unserer Zeitung stellte die GOA des Ostalbkreises vor zwei Jahren ein Müllfahrzeug zur Verfügung. Sie erfüllte damit den dringlichsten Wunsch der katholischen Ordensschwester Gratias Ruf, die seit fast 25 Jahren auf der Missionsstation Fushe Arrez in Nordalbanien tätig ist.

Wir trafen Schwester Gratias am vergangenen Sonntag nach dem festlichen Gottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst in der Salvatorkirche. Sie wurde von der Pfarrgemeinde zur feierlichen Eröffnung der außerordentlichen Missionswoche der Diözese Rottenburg-Stuttgart nach Aalen eingeladen (wir berichtetetn). Beim anschließenden Empfang im Salvatorheim gab es Gelegenheit zu einem Gespräch mit der 78jährigen Missionsschwester. Dank des persönlichen Einsatzes von Landrat Klaus Pavel richtete die GOA ein ausrangiertes Fahrzeug wieder her und machte es gebrauchsfertig. Zwei Mitarbeiter der GOA fuhren es durch Österreich und Italien bis zum Stiefelende hinunter, setzten es auf die Fähre bis Tirana und lieferten es in Fushe Arrez im albanischen Bergland bei Schwester Gratias ab. „Seither fährt das Müllauto regelmäßig durch unsere Ortschaft, sammelt sämtlichen Müll ein und bringt ihn auf die Müllhalde“, erzählte Schwester Gratias.

Selbstjustiz ist in den abgelegenen Dörfern immer noch ein Problem

„Die Leute machen eifrig mit und stellen ihre Abfälle zum Abholen vor ihren Häusern bereit“. Das Müllsortieren wie in Deutschland gebe es in Albanien nicht. „Die örtliche Gemeinde hat einen kommunalen Mitarbeiter eingeteilt, der für das Fahrzeug zuständig ist, der es fährt und pflegt“, berichtet die glückliche Schwester weiter. Das Müllauto funktioniere seither einwandfrei und der Ort präsentiere sich sauber und ordentlich.

Die Spendengelder, die der Missionsausschuß der Salvatorgemeinde ihr schicke, verwende sie hauptsächlich für die Schulbildung der Kinder und Jugendlichen. Unter den rund 3000 Einwohnern – 90 Prozent Katholiken und zehn Prozent Moslems – seien etwa 500 bedürftig und würden von ihrer Missionsstation unterstützt sowie in der Krankenstation versorgt.

Schwester Gratias, die dem Orden des hleiligen Fortunatus angehört, arbeitet mit einem Kapuzinerpater allein in Fushe Arrez, das zur italienischen Diözese Todi-Orvieto zählt. Der dortige Bischof schickt demnächst zwei weitere Patres. „Mein Gesuch an die Generaloberin nach einer Mitschwester ist unterwegs“, so Schwester Gratias.

Ihre größte Sorge ist das uralte Problem der Blutrache, mit der die albanische Bevölkerung in abgelegenen Gebirgsdörfern wie Fushe Arrez leider immer noch Selbstjustiz übt. Ein internationales Fernsehteam aus Deutschland, Belgien und anderen Ländern habe in ihrer Gegend einen Film gedreht, der nächstes Jahr auch im deutschen Fernsehen gezeigt werde.

Schwester Gratias verbringt zur Zeit ein paar Tage Urlaub bei ihrer Schwester Gabriele Sorg in Aalen. Doch bald schon geht ihre Missionsarbeit in Fushe Arrez weiter. Gerne erinnert sie sich an die Aalenerin Lore Eith, die ihr vor Jahren auf der Station geholfen hat.