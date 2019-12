Aalener Landrat Pavel soll Vorsitzender der Härtefallkommission werden

Der Aalener Landrat Klaus Pavel (CDU) soll neuer Vorsitzender der Härtefallkommission des Landes werden. Das berichtete die „Stuttgarter Zeitung“ (Online-Ausgabe) am Donnerstag. Das Vorschlagsrecht für die Personalie liegt bei Innenminister Thomas Strobl (CDU). Über einen Härtefallantrag bei der Kommission können eigentlich ausreisepflichtige Ausländer aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen doch noch eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Das Gremium kann nach Prüfung des Falles ein Härtefallersuchen an das Innenministerium richten. Dieses hat dann das letzte Wort.

Weil das Ministerium zuletzt eher restriktiver verfuhr, hatte es Kritik von den Grünen gegeben. Die seit 2005 bestehende Kommission ermöglichte bislang 1930 Menschen, in Baden-Württemberg zu bleiben. Im Jahr 2018 beschäftigte sich die Härtefallkommission nach Zahlen des Innenministeriums mit 220 Anträgen. 62 Anträge leitete sie an das Ministerium weiter. Dieses gab in dem Jahr 35 Anträgen statt.