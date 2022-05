Aalener Künstlerkollektiv startet kreative Initialzündung

In das Sieger-Köder-Haus soll Leben und die Kunst einziehen. Mit einer Art Initialzündung und Impulsen durch und mit der Kunst. Die Räume im ersten Stock unter dem ehemaligen Atelier des malenden Pfarrers in der Ritter-Ulrich-Straße werden zu einem temporären, offenen Atelier in dem Bürger zuschauen, mitarbeiten oder Gespräche führen können.

„vorort“ heißt dieses Projekt des Bunds für Heimatpflege und des Stadtverbands für Sport und Kultur, mit dem Aalener Künstlerkollektiv als kreative Akteure. Los geht es am kommenden Sonntag, bis 10. September reiht sich ein Programm im Haus und im Garten an das andere. Das Ganze ist als Impuls gedacht. Es gibt Musik, Film, Lesung, Gespräche.

Das Kunstprojekt ist keine Hommage an Sieger Köder. Aber, ist Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam überzeugt, er hätte dieses Projekt mit Sicherheit befürwortet. Silke Schwab, eine der fünf Künstlerinnen des vor zehn Jahren gegründeten Künstlerkollektivs, sieht das genauso: „Er dachte ja sehr partizipatorisch und hat gerne mit Menschen zusammengearbeitet um mit ihnen Kunst entstehen zu lassen.“ Als Beispiel nennt sie die „Krippelesfrauen“.

Sie hat Köder unter anderem als Pfarrer erlebt und als Künstler, der durchaus auch Mal provokant und unbequem sein konnte, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt und dem ein ganz besonderer Humor eigen war und der auch gern mit der Ironie spielte, etwa in seinen Karikaturen. Mit „vorort“ wolle man, wie es Name sagt, Kunst „in den Ort bringen“.

Man nehme, erklärt Martina Ebel, die Art und Weise von Köder auf. Sie wird „ vor Ort“ sein. Immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr sind Interessierte eingeladen, kleinere und größere runde Dinge mitzubringen. Sie werden dann zu einer großen Skulptur verbunden. Wie die dann aussehen wird, ist also völlig offen.

Zum Auftakt der Wasseralfinger Festtage gibt es in der Museumsgalerie im Bürgerhaus am 23. Juni (bis 11. September) eine Ausstellung. Dort gibt das Künstlerkollektiv Einblicke in seine Projekte der vergangenen zehn Jahre. Darunter sind vielschichtige Präsentationen von ortsbezogenen Arbeiten wie etwa „Aussen Vor“ an leerstehenden Häusern, „Mitten Rein“ in die Reichsstädter Tage, Ideen für den Kulturbahnhof, das Union-Gelände oder den „Brocken“, der gerade durch den Ostalbkreis „wandert“. Neu entsteht dann eine materielle Verbindung zwischen dem Sieger-Köder-Haus und der Museumsgalerie im Bürgerhaus. Das Sieger-Köder-Haus nach der Eröffnung des Sieger-Köder-Ateliers zu beleben, so Hatam, sei ja schon länger ein Anliegen gewesen.

Zu dem Künstlerkollektiv, das bei „vorort“ mitmacht, gehören Andreas Böhm, Martina Ebel, Silke Schwab, Ines Tartler und Andreas Welzenbach. Eröffnet wird „vorort“ am kommenden Sonntag, 15. Mai, um 11 Uhr. Danach sind zunächst elf weitere Veranstaltungen geplant, etwa mit einem Ensemble der SHW-Bergkapelle, Veronica Gonzales, einem Flohmarkt oder Filmen aus dem Filmkunstprojekt „Im Auge des Orkans“.