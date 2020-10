Aalener Klinikbeschäftigte streiken

Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag zum Beginn der Frühschicht auch die Beschäftigten des Ostalbklinikums aufgerufen, die Arbeit für zwei Tage nieder zu legen. Mit der Klinikleitung in Aalen hat die Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die ein „geordnetes Herunterfahren der Belegung vorsieht“, wie es in einer Verdi-Pressemitteilung heißt. Demnach habe man die Zahl der belegten Betten heruntergefahren, um mit weniger Personal die Patienten trotz des Streiks sicher versorgen zu können.

„Am Verhandlungstisch blockieren die Kommunalen Arbeitgeber seit Wochen die bereits im letzten Jahr ausgehandelten Verbesserungen“, heißt es von Verdi weiter. So sollen Klinikbeschäftigte weiterhin nicht die Tarifbestandteile bekommen wie andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst, so die Anrechnung der Pausen als Arbeitszeit bei Wechselschicht und den höheren Zuschlag bei Samstagsarbeit. In der öffentlichen Meinung haben Pfleger und Pflegerinnen einen hohen Stellenwert, in der Pandemie wurde ihre Leistung mit abendlichen Applaus bedacht und jetzt „sei kein Geld für sie da“, fasst Maria Winkler, Geschäftsführerin des ver.di Bezirk Ulm-Oberschwaben, die Auffassung der Kommunalen Arbeitgeber am Verhandlungstisch zusammen. Die Rechnung der Arbeitgeber werde diesmal nicht aufgehen, „denn die Bereitschaft der Krankenhausbeschäftigten sich zu wehren wächst von Tag zu Tag“.