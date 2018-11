Aalener Kammerchor sucht neue Stimmen

Der Aalener Kammerchor blickt zurück auf ein großartiges Projekt. Im Oktober wurde das Verdi-Requiem aufgeführt. Sowohl Sängerinnen und Sänger, aber auch die Zuschauer feierten dieses Konzerterlebnis mit viel Applaus und positiven Rückmeldungen.

Diese Euphorie möchte der Kammerchor nun auch in sein neues Projekt tragen. Hier widmet sich der Chor Werken der romantischen Chorliteratur mit dem Thema „Liebesglück und Liebesleid“. Zentral werden hier a cappella Chorwerke von Robert Schumann und Johannes Brahms sein. Der Aalener Kammerchor probt einmal im Monat immer samstags. Probetermine können der Homepage entnommen werden. Die Konzerte des aktuellen Projektes finden am 11. Mai 2019 im Speratushaus Ellwangen und am 12. Mai 2019 im neuen Evangelischen Gemeindehaus in Aalen statt.

Neue Sängerinnen und Sänger sind bei der nächsten Probe am kommenden Samstag, 10. November, um 13. 30 Uhr im Schubart-Gymnasium in Aalen willkommen.